Втрутяться вищі сили: астролог назвав знаки Зодіаку, які подолають кризу

Гороскоп 2019 підкаже, для кого з дванадцяти знаків Зодіаку вищі сили приготували сюрприз у вигляді потужної підтримки. Іменитий астролог Павло Глоба виділив три знака Зодіаку, яким варто довіритися планет - вони направлять їх на вірний шлях.

Тельці

У Тельців може виникнути непорозуміння з близькими, яке загрожує перерости в серйозний конфлікт. Астролог радить цим упертюхам бути стриманішим і терплячішими. Вищі сили допоможуть Тельцям впоратися з цією кризою, після чого гармонія в родині буде відновлена. А позитивна атмосфера в оточенні Тельця допоможе налаштуватися на потрібний лад і вийти з кризових ситуацій. Всесвіт буде у всьому їм допомагати і оберігати.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Терези

У вересні відбудеться низка значущих явищ. Саме через них у життя Терезів можуть статися різного роду неприємності. Зірки застерігають представників цього сузір'я про те, що необхідно діяти і говорити більш акуратно. Самим оптимальним варіантом було б заздалегідь прораховувати можливі наслідки скоєних дій. Допомога Всесвіту прийде в самий потрібний момент, щоб впоратися з навалившимся тягарем.

Водолій

Зірки не рекомендують Водоліям вирушати в далекі поїздки, оскільки через них можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Як підсумок наслідки можуть бути серйозними. Крім того, можливий конфлікт з керівництвом. Але Всесвіт допоможе Водоліям впоратися з труднощами, потрібно лише правильно розпізнати знаки долі.

Раніше астролог назвав знаки Зодіаку, життя яких може кардинально змінитися вже до кінця 2019 року.

Також Павло Глоба розповів про щасливчиків, яких чекають неймовірні любовні пригоди в перший місяць осені.