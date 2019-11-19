Влюбленные леопарды: на Арабатской стрелке поселились дикие кошки (фото)

В Счастливцево Херсонской области в "Сафари-парке" недавно поселились два леопарда – самка и самец с редким черным окрасом. Животные привыкли к новому места не сразу, и поначалу они скалились даже на работников парка, которые приносили животным еду. Об этом сообщает "КП в Украине".

Изначально двух леопардов поселили в одном вольере, но потом решили расселить. Со временем страсти между дикими кошками утихли, и они начали дружить. Тогда перегородку между ними убрали.

Леопарды в Украине (фото: kp.ua)

После этого леопарды начали вести себя совсем по-другому. Они превратились в милых кошек, которые начали трогательно вылизывать шерсть друг другу. Самку назвали Аврелией, именем матери Юлия Цезаря, а самца - Максимусом, в честь императора Римской империи.

Леопарды в Украине (фото: kp.ua)

Леопарды с удовольствием проводят время с друг другом, а зоологи возлагают на их чувства большие надежды, поскольку, когда они вырастут, то смогут привести потомство.

Леопарды в Украине (фото: kp.ua)

Увидеть новых жителей парка посетители смогут уже весной 2020 года. Сейчас парк закрыт на зимние каникулы.

Напомним, что в Киеве заметили мужчину, который гулял с леопардом и держал его на поводке. Зоозащитники сразу же начали бить тревогу, прося опознать человека. Эксперты говорят, что леопарды очень опасны, так как не предсказуемы.