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Влияние карантина: в Украине опубликовали неожиданную статистику смертности

Понедельник 21 сентября 2020 07:23
Влияние карантина: в Украине опубликовали неожиданную статистику смертности
Смертность в Украине существенно снизилась в 2020 году (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

В Госстате опубликовали неожиданные цифры смертности в Украине

Смертность в Украине за период с января по июль 2020 года оказалась ниже, чем за этот же период в прошлом году. Несмотря на распространение смертельно опасного вируса внутри страны, в Украине за обозначенный промежуток времени умерло почти на 20 тысяч меньше человек, чем в 2019 году. Детальную статистику опубликовали в экспресс-выпуске Госстата от 18 сентября.

Как сообщается, демографическая ситуация в стране ухудшается. Вместе с миграцией из Украины существенным остается превышение числа умерших над количеством рожденных. По данным на текущий год, в стране рождается в два раза меньше людей, чем умирает. Как сообщается, по состоянию на 1 августа 2020 численность населения в Украине составила чуть более 41,74 млн человек. С начала этого года показатель сократился на 158,5 тыс. Только за август страну покинуло 18,2 тысячи человек.

За январь-август в Украине умерли 334 307 человек. За этот же период в 2019 году при этом в Украине скончалось 352 260 человек. Неожиданно, но разрыв между этими показателями достигает 18 тысяч человек.

Влияние карантина: в Украине опубликовали неожиданную статистику смертности

На протяжении восьми месяцев 2020-го миграционный прирост составил 7075 человек. Для сравнения, за тот же период 2019-го – 10 023 человека.

Всего с августа 2019 по август 2020 года численность населения в Украине снизилась на 246 тысяч человек.

В Госстате уточнили, что оценка охватывает все регионы Украины без учета аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Напомним, что в мире уже более 950 тысяч смертей от коронавируса.

Также публиковались данные о том, что настоящая смертность от COVID-19 в России в три раза выше официальной.

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