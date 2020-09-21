Вплив карантину: в Україні опублікували несподівану статистику смертності

Смертність в Україні істотно знизилася в 2020 році (ілюстративне фото: canva.com)

У Держстаті опублікували несподівані цифри смертності в Україні

Смертність в Україні за період з січня по липень 2020 року виявилася нижче, ніж за цей же період минулого року. Попри поширення смертельно небезпечного вірусу всередині країни, в Україні за означений проміжок часу померло майже на 20 тисяч менше людей, ніж у 2019 році. Детальну статистику оприлюднили в експрес-випуску Держстату від 18 вересня.

Як повідомляється, демографічна ситуація в країні погіршується. Разом з міграцією з України суттєвим залишається перевищення числа померлих над кількістю народжених. За даними на поточний рік, в країні народжується у два рази менше людей, ніж помирає. Як повідомляється, станом на 1 серпня 2020 чисельність населення в Україні склала трохи понад 41,74 млн осіб. З початку цього року показник скоротився на 158,5 тис. Тільки за серпень країну покинуло 18,2 тисячі осіб.

За січень-серпень в Україні померли 334 307 осіб. За цей же період у 2019 році в Україні померло 352 260 осіб. Несподівано, але розрив між цими показниками досягає 18 тисяч осіб.

Протягом восьми місяців 2020-го міграційний приріст склав 7075 осіб. Для порівняння, за той же період 2019-го – 10 023 людини.

Всього з серпня 2019 по серпень 2020 року чисельність населення в Україні знизилася на 246 тисяч осіб.

У Держстаті уточнили, що оцінка охоплює всі регіони України без урахування анексованого Росією Криму та окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, що у світі вже понад 950 тисяч смертей від коронавіруса.

Також публікувалися дані про те, що справжня смертність від COVID-19 в Росії в три рази вище офіційної.