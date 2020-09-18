Смертность в Украине по-прежнему существенно ниже прошлогодней

Фото: скорая (Виталий Носач, РБК-Украина)

За первые семь месяцев умерло на 18 тысяч человек меньше, чем в прошлом году

Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-июль 2020 года. Естественная убыль населения по-прежнему ниже, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 334 307 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 953 человек. Так, за январь-июль 2019 года умерло 352 260 человек.

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 168 751 человек (в прошлом году - 179 314), миграционный прирост составил 7 075 человек (в прошлом году - 10 023).

ukrstat.gov.ua

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 августа 2020 года составляла 416 53 539 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 158 481 человек, в том числе за июль - на 18 203 человек.

ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за январь-июнь в Украине умерло 287 10 человек, из которых от COVІD-19 - 1066 украинцев.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2019 года уменьшилась на 250,8 тысяч человек. По оценке Госстата, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41902,4 тысяч человек.