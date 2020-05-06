Влияет ли помощь в тысячу гривен на субсидию: пенсионерам дали ответ

Субсидии в Украине будут предоставляться пенсионерам в любом случае, даже если они получили одноразовую денежную помощь от государства во время карантина. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге в среду, 6 мая.

По ее словам, правительство четко решило, что получение 1 тысячи гривен тем, у кого пенсии составляют менее 5 тысяч гривен, никак не повлияет на назначение субсидий и на другие выплаты пособий.

С этой одноразовой денежной целевой помощи не будут вычтены никакие взыскания, поскольку это материальная поддержка во время карантина.

Напомним, что некоторым категориям пенсионеров в Украине могут доплачивать по 9 тысяч гривен. Это касается пенсионеров-чернобыльцев, которые уже начали добиваться от государства получения положенной им по закону надбавки.

Речь идет о надбавках в размере двух минимальных зарплат, которые на сегодня составляют 9,4 тысячи гривен. По словам юристов, Пенсионный фонд сам скорей всего не будет делать перерасчет, но пенсионеры через суд могут добиться пенсию в 9 тысяч гривен вместо 5 тысяч.

Ранее сообщалось о том, что в Украине выдадут "карантинную" помощь на детей, которым нет 10 лет. Выплаты получат 337 тысяч семей в течение карантина.