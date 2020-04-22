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В Украине изменили правила переназначения субсидии: в чем суть

STYLERЖизнь    22.04.2020 - 18:54
В Украине изменили правила переназначения субсидии: в чем суть
Субсидия в Украине 2020 (коллаж РБК-Украина)

Кабмин из-за карантина обновил получателям субсидии допустимый срок задолженности за коммуналку

Субсидии в Украине можно будет получить по новым правилам. Правительство внесло изменения в правила переназначения госпомощи, согласно которым претендовать на выплаты могут даже должники за коммуналку.

Как говорится в норме постановления "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", принятой чиновниками Кабмина, украинцы смогут получить субсидию даже при наличии задолженности за ЖКУ в три месяца.

Ранее, если коммунальные услуги не уплачивались более 2 месяцев, переназначить субсидию было невозможно.

По словам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, продление критического срока по субсидиям еще на месяц было принято ввиду продолжающегося карантина из-за коронавируса - сегодня ограничения продлили до 11 мая.

Отметим, что ранее в министерстве дали неутешительный прогноз относительно сокращения получателей субсидии в следующем отопительном сезоне. Директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко заявлял, что 15-20% льготников могут лишить денежной помощи от государства на коммуналку уже этой осенью.

Ранее в Госстате сообщали, что задолженность украинцев по уплате коммуналки на конец февраля 2020 года составила 66,7 млрд грн, что на 0,3 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (67 млрд грн). Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2020 года составили 19,6 млрд грн, что на 16,2% меньше, чем в январе.

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