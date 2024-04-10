Влітку пенсіонерам підвищать пенсії: хто саме отримає надбавку

Протягом літніх місяців державою не передбачено індексації або перерахунку пенсійних виплат. Проте, деякі категорії пенсіонерів матимуть можливість розраховувати на збільшення суми пенсії за рахунок надбавок.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Пенсійний фонд.
Доплата за віком є однією з найбільш поширених надбавок і надається пенсіонерам, які досягли 70-річного віку.
Ця доплата автоматично нараховується щомісяця, коли пенсіонер досягає вказаного віку, при умові, що розмір їхніх пенсійних виплат не перевищує 10 340,35 гривень.
Розмір доплати за віком складає:
Також деякі категорії пенсіонерів, які мають особливі заслуги перед державою, можуть отримати надбавку за ці заслуги. Розмір цієї надбавки встановлюється індивідуально залежно від характеру та рівня заслуг кожного пенсіонера.
До Дня незалежності України уряд виплатить єдиноразову допомогу.
Так, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 14 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 18 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, призначено виплати у розмірі 1 000 гривень.
Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають 3 100 гривень.
Виплата у розмірі 650 гривень передбачена для таких категорій осіб:
Нагадаємо, що деяким пенсіонерам пенсії підвищать заднім числом.
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