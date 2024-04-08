Деяким пенсіонерам пенсії підвищать заднім числом. Хто отримає гроші за кілька місяців

Починаючи з квітня, в Україні розпочався перерахунок пенсій для осіб, які продовжили працювати після виходу на пенсію та набрали щонайменше 24 додаткових місяці стажу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.

Кому з українців виплатять пенсії заднім числом

Проте підвищення суми пенсії за квітень та травень буде здійснено з заднім числом, тобто у червні 2024 року.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, пенсії автоматично перераховуються для тих, хто продовжував працювати після отримання пенсії або після її перерахунку.

Важливою умовою є наявність 24 місяців страхового стажу на 1 березня 2024 року.

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів почнеться з 1 квітня 2024 року. Проте сам перерахунок буде проведений після надходження інформації про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (звіти мають бути подані до 10 травня).

Індексація пенсій

Нагадаємо, з 1 березня в Україні разом із щорічною індексацією пенсій було здійснено перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії). Мінімальна пенсія зросла з 2093 до 2361 гривень.

Загалом у березні направили 62,1 млрд гривень на пенсійні виплати. Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій на 7,25%, оскільки у лютому на пенсії було направлено 57,9 млрд гривень.