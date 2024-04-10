Летом пенсионерам повысят пенсии: кто именно получит надбавку

В течение летних месяцев государством не предусмотрена индексация или перерасчет пенсионных выплат. Однако некоторые категории пенсионеров будут иметь возможность рассчитывать на увеличение суммы пенсии за счет надбавок.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Пенсионный фонд.
Доплата по возрасту является одной из наиболее распространенных надбавок и предоставляется пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста.
Эта доплата автоматически начисляется ежемесячно, когда пенсионер достигает указанного возраста при условии, что размер их пенсионных выплат не превышает 10 340,35 гривен.
Размер доплаты по возрасту составляет:
Также некоторые категории пенсионеров, у которых есть особые заслуги перед государством, могут получить надбавку за эти заслуги. Размер этой надбавки устанавливается индивидуально в зависимости от характера и уровня наград каждого пенсионера.
Ко Дню Независимости государство выплатит единоразовую помощь.
Так, лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, назначен 1000 гривен.
Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3100 гривен.
Выплата в размере 650 гривен предусмотрена для следующих категорий лиц:
Напомним, что некоторым пенсионерам пенсии повысят задним числом.
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