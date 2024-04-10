Летом пенсионерам повысят пенсии: кто именно получит надбавку

Кто получит надбавку летом 2024 года

Доплата по возрасту является одной из наиболее распространенных надбавок и предоставляется пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста.

Эта доплата автоматически начисляется ежемесячно, когда пенсионер достигает указанного возраста при условии, что размер их пенсионных выплат не превышает 10 340,35 гривен.

Размер доплаты по возрасту составляет:

От 70 до 74 лет включительно - 300 гривен;

От 75 до 79 лет включительно - 456 гривен;

От 80 лет и старше - 570 гривен.

Также некоторые категории пенсионеров, у которых есть особые заслуги перед государством, могут получить надбавку за эти заслуги. Размер этой надбавки устанавливается индивидуально в зависимости от характера и уровня наград каждого пенсионера.

Кто еще может получить выплаты летом

Ко Дню Независимости государство выплатит единоразовую помощь.

Так, лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

І группы - 3 100 гривен;

II группы - 2 900 гривен;

III группы - 2 700 гривен.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, назначен 1000 гривен.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3100 гривен.

Выплата в размере 650 гривен предусмотрена для следующих категорий лиц: