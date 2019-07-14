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Влетел головой в лобовое стекло: в Киеве произошла авария с участием такси

STYLERЖизнь    14.07.2019 - 13:27
Влетел головой в лобовое стекло: в Киеве произошла авария с участием такси
ДТП в Киеве - таксист сбил пешехода (фото: РБК-Украина)

Вследствие ДТП пострадали пассажир такси и сам пешеход

14 июля на Харьковском шоссе в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Lanos службы такси Uber и пешехода. О произошедшем инциденте сообщает Информатор.

Отмечается, что мужчина перебегал дорогу в неположенном для этого месте, не заметив водителя службы такси Uber, который двигался по Харьковскому шоссе. Мужчина за рулем Daewoo Lanos не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.

 

ДТП в Киеве - таксист сбил пешехода (фото: kiev.informator.ua)

В результате аварии пешеход получил незначительные травмы и отделался штрафом. В ДТП также пострадал пассажир такси. Мужчина не был пристегнут и ударился головой о лобовое стекло во время торможения. На месте работал экипаж патрульной полиции и медики.

Мы писали, что под Николаевом поезд сбил 3-летнего ребенка. Отмечается, что родители не усмотрели за ребенком, и он самостоятельно отправился к железной дороге. Он увлеченно играл вблизи проходящего грузового состава, который зацепил его.

Ранее масштабное ДТП под Полтавой унесло жизнь невинной женщины.

Напомним, что в Киеве велосипедист сбил ребенка и скрылся.

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