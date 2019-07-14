Влетел головой в лобовое стекло: в Киеве произошла авария с участием такси

ДТП в Киеве - таксист сбил пешехода (фото: РБК-Украина)

Вследствие ДТП пострадали пассажир такси и сам пешеход

14 июля на Харьковском шоссе в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Lanos службы такси Uber и пешехода. О произошедшем инциденте сообщает Информатор.

Отмечается, что мужчина перебегал дорогу в неположенном для этого месте, не заметив водителя службы такси Uber, который двигался по Харьковскому шоссе. Мужчина за рулем Daewoo Lanos не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.

ДТП в Киеве - таксист сбил пешехода (фото: kiev.informator.ua)

В результате аварии пешеход получил незначительные травмы и отделался штрафом. В ДТП также пострадал пассажир такси. Мужчина не был пристегнут и ударился головой о лобовое стекло во время торможения. На месте работал экипаж патрульной полиции и медики.

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