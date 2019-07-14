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Влетів головою в лобове скло: у Києві сталася аварія за участю таксі

STYLERЖиття    14.07.2019 - 13:27
Влетів головою в лобове скло: у Києві сталася аварія за участю таксі
ДТП у Києві таксист збив пішохода (фото: РБК-Україна)

Внаслідок ДТП постраждали пасажир таксі і сам пішохід

14 липня на Харківському шосе в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Daewoo Lanos служби таксі Uber і пішохода. Про інцидент повідомляє Інформатор з місця події.

Наголошується, що чоловік перебігав дорогу в недозволеному для цього місці, не помітивши водія служби таксі Uber, який рухався по Харківському шосе. Чоловік за кермом Daewoo Lanos не встиг вчасно загальмувати і збив пішохода.

 

ДТП у Києві - таксист збив пішохода (фото: kiev.informator.ua)

В результаті аварії пішохід отримав незначні травми і відбувся штрафом. У ДТП також постраждав пасажир таксі. Чоловік не був пристебнутий і вдарився головою о лобове скло під час гальмування. На місці працював екіпаж патрульної поліції і медики.

Ми писали, що під Миколаєвом поїзд збив 3-річну дитину. Зазначається, що батьки не угледіли за дитиною, і вона самостійно вирушила до залізниці. 

Раніше масштабне ДТП під Полтавою забрало життя невинної жінки.

Нагадаємо, що у Києві велосипедист збив дитину і втік.

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