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Пока родители занимались своими делами: под Николаевом поезд сбил 3-летнего ребенка

STYLERЖизнь    14.07.2019 - 10:21
Пока родители занимались своими делами: под Николаевом поезд сбил 3-летнего ребенка
Ребенка трех лет сбил поезд под Николаевом (фото: РБК-Украина)

Ребенок отправился к железной дороге самостоятельно, чтобы поиграть

13 июля около 15:30 поезд сбил 3-летнего ребенка в городе Первомайске, который находится в Николаевской области. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне "Конецполь - Первомайск-на-Буге". Об этом сообщают ФАКТЫ.

Отмечается, что родители не усмотрели за ребенком, и он самостоятельно отправился к железной дороге. Он увлеченно играл вблизи проходящего грузового состава, который зацепил его.

Пострадавшего ребенка в больницу увезла скорая. На данный момент врачи борются за его жизнь в реанимации.

Пока родители занимались своими делами: под Николаевом поезд сбил 3-летнего ребенкаРебенка трех лет сбил поезд под Николаевом (фото: РБК-Украина)

Следственно-оперативная группа, которая также оперативно выехала на место происшествия, выяснила, что пострадавший живет вместе с родителями неподалеку от железной дороги.

Следственным отделением Первомайского отдела полиции начато уголовное производство по ст. 276 УК Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".

Напомним, что в Харькове на ходу загорелась маршрутка. ЧП случилось с маршруткой №61, которая курсирует с Центрального рынка на Лысую гору.

Мы писали, что в международном аэропорту "Киев" произошло ЧП: Boeing 737-300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, вследствие чего возникли проблемы в работе аэропорта. В сети опубликовали видео с места происшествия.

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