Работа школ и детсадов в Киеве из-за непогоды останавливается на два дня

В Киеве 11 и 12 февраля из-за непогоды закрываются школы и детсады. При этом школьники будут переведены на дистанционное обучение.

Об этом сообщает КГГА.

Столичная власть обратилась к руководителям компаний и учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и учесть, что некоторым родителям придется работать удаленно из дома в эти дни. Власти считают, что прекращение очного обучения на два дня станет реальной разгрузкой столичных автодорог. "Только в столице на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми - почти 500 тысяч человек. А это и логистика к местам учебы и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города", - заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.