Робота шкіл і дитсадків у Києві через негоду зупиняється на два дні

У Києві 11 і 12 лютого через негоду закриваються школи і дитсадки. При цьому школярі будуть переведені на дистанційне навчання.

Про це повідомляє КМДА.

Столична влада звернулася до керівників компаній і установ поставитися з розумінням до ситуації та врахувати, що деяким батькам доведеться працювати віддалено з дому в ці дні. Влада вважає, що припинення очного навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автодоріг. "Тільки у столиці на сьогодні загальна кількість педагогічного персоналу разом із дітьми, - майже 500 тисяч осіб. А це і логістика до місць навчання і роботи, і велике навантаження на транспортну систему міста", - заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.