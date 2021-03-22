Власть приняла важное решение по работе метро в Киеве на время локдауна: все детали

Метро в Киеве во время локдауна будет работать. Но пассажиры должны придерживаться суровых карантинных норм.

Об этом в своем Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Как будет работать метро и другой общественный транспорт

Кабинет Министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности, к которому уже с 23 марта будет отнесен Киев и область.

"Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решения относительно карантинных ограничений в работе общественного транспорта", - написал Поворозник.

Поэтому на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА было принято решение не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного, и метрополитена.

При этом общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50% мест (метро это не касается).

"Подчеркиваю необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции. Будьте ответственными! Город сегодня делает все для того, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы!" - призвал чиновник.

Метро в Киеве во время локдауну будет работать (фото: РБК-Украина)

Ранее Поворозник уже говорил, что общественный транспорт в Киеве должен работать обязательно. По его словам, "остановка транспорта приведет к коллапсу в городе".

В то же время власти будут ограничивать доступ к метро в пиковые часы.

"Это ограничение будет работать таким образом: если количество людей велико в утренние или вечерние часы пик, часть дверей в вестибюль станции будет закрываться. Таким образом поток людей будет минимизироваться", - заявил заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко.

Собственно, ограничение на вход в пиковые часы, когда вход работает не на все двери, в метрополитене действует уже год. Поэтому ничего нового пассажиров не ждет. Зато следует ожидать коллапсов в метро, когда люди "кучкуются" в огромных очередях.

Добавим, что за тем, соблюдают ли киевляне локдауну, будут следить специальные мобильные группы и полиция.

Реакция сети

Решение киевской власти обсуждают в сети. И у пользователей вопросов меньше не стало.

Мне просто интересно... А как будут контролировать пассажиропоток в метро?

А анонсированное закрытие половины дверей в метро - не создаст толпу перед входом в само метро? Не будет способствовать скоплению пассажиров и нарушению дистанции?

Я утром ехала в метро и на моих руках висели люди. Как вы в метро соблюдение норм обеспечите?

Это просто полный бред! Как это будут контролировать?

Огромные очереди в пиковые часы (фото: facebook.com/KyivOperativ)