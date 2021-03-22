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В Укрзализныце рассказали, как будут ездить поезда в красных зонах

Новина українською → Понедельник 22 марта 2021 16:51
В Укрзализныце рассказали, как будут ездить поезда в красных зонах Укрзализныця рассказала о работе в красных зонах (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 22 марта, Кабинет Министров согласовал изменения касательно порядка применения транспортных ограничений для красных зон. Транспортные ограничения будут вводить по каждому региону отдельно.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Пока что действующее расписание движения поездов остается без изменений. Никаких ограничений на высадку/посадку по Киеву, Одесской и Сумской областях не произойдет пока Государственная или региональные комиссии не примут свои решения.

При этом решение по Киеву ожидается до конца сегодняшнего дня 22 марта. Об этом Укрзализныця сообщит дополнительно.

В компании также призвали всех пассажиров с полной ответственностью относиться к масочному режиму на вокзалах и в поездах, чтобы обезопасить себя и других пассажиров, а также работников железной дороги.

Напомним, Укрзализныця попала в громкий скандал в Днепре из-за нового графика курсирования поездов. Так, один из поездов уехал со станции почти на 10 минут раньше из-за чего множество пассажиров остались на перроне.

Мы также писали о том, что Укрзализныця заменит постель в поездах на одноразовую. Это стало известно после того, как один из пользователей сети спросил об этом и в компании ему ответили, что скоро будут выдавать одноразовую постель в тестовом режиме.

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