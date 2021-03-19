Киев ужесточает карантин: как будет работать метро
Киевские власти не планируют закрывать метро на время жестких карантинных ограничений, которые начнут действовать с завтрашнего дня. При этом возможны ограничения в работе станций метров в часы пик.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель городского главы Киева Владимир Бондаренко.
По его словам, ограничения в метро будут действовать в зависимости от количества пассажиров.
"(Будут вводиться - ред.) ограничения относительно захода в станции метрополитена, чтобы избежать массового скопления людей, как в вестибюле, так и в подвижном составе. Если количество людей большое в утренние или вечерние часы пик - часть двери в вестибюль станций будет закрываться и соответственно поток людей будет минимизироваться", - объяснил Бондаренко.
Он добавил, что наземный общественный транспорт будет работать в половине своей нагрузки.
"Он будет работать с ограничениями. Конкретно, в нем могут ездить только половина мест, определенных техническим паспортом", - сообщил заместитель мэра Киева.
Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины с 20 марта по 9 апреля будут действовать жесткие карантинные ограничения. Полный список ограничений - в материале РБК-Украина.
Отметим, в обновленном списке регионов Министерства здравоохранения Киев уже находится в "красной" зоне карантина. Таким образом, ко всем запретам может добавиться остановка регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.
Ранее РБК-Украина писало, что сегодня Государственная комиссия ТЭБ и ЧС может ужесточить карантин в Киеве