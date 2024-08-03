Власова показала рідкісне фото мами та зворушливо привітала її з днем народження

Власова показала маму

Артистка зізналася, що разом із рідною людиною їй вдалося подолати чимало непростих ситуацій. Вона назвала маму "красивою дівчинкою", яка завжди для неї такою залишатиметься, та подякувала їй за все.

"Скільки різних та непростих етапів ми з тобою пройшли. Скільки всього зрозуміли… Я так тебе люблю, моя найпрекрасніша матуся! Ти та я тепер настільки дорослі, і це так дивно усвідомлювати… Для мене ти завжди красива дівчинка. Люблю тебе та безмежно дякую за все", - зауважила Власова.

З опублікованого у мережі stories можна побачити, що жінці виповнилося 64 роки - саме така цифра з'явилася на святковому торті, фото якого Євгенія також показала у своєму блозі.

Власова привітала маму з днем народження (Фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Що відомо про родину співачки та її особисте життя

До слова, мама артистки була акторкою, а її батько співав у капелі імені Левка Ревуцького.

Батьки розлучилися, коли майбутній зірці сцені був лише рік. Тоді Олександр Поплавський пішов із сім'ї, і Женя із матір'ю залишилися вдвох.

Пізніше у дівчинки з'явився вітчим, а через кілька років - брат Петро Крижанівський. Нині він є директором у музичній кар'єрі Власової. Також чоловік мріє написати бестселер.

Євгенія Власова має доньку Ніну від шлюбу з музичним продюсером Дмитром Костюком (Фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Що стосується особистого життя Власової, то на початку 2000-х років вона вийшла заміж за Дмитра Костюка, який займався її продюсуванням. У шлюбі у пари народилася донька Ніна.

Вони розлучилися у 2008.