Євгенія Власова вперше за довгий час вийшла на зв’язок: де перебуває і чим зараз займається співачка

Співачка Євгенія Власова вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ вийшла на зв’язок. Артистка зізналася, де зараз перебуває і чим займається.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для каналу Rostyslove Production .

Де зараз перебуває Євгенія Власова

За словами зірки, після подій 24 лютого 2022 року вона разом із донькою виїхала до Німеччини.

Виконавиці не було в Україні рік і сім місяців.

"У мене не було фізичних сил після Танців з зірками. Але я сказала собі, що я маю встати, їхати й рятувати свою дитину", - зазначила Власова.

Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Знаменитість повідомила, що зараз займається духовними практиками. У неї є свій авторський курс.

"На сьогодні в першу чергу вже, напевно, це духовний практик, який працює з людьми через голос, вібрацію, частоти. Мені здається, що я займаюся тим, що я люблю, і до чого йшла дуже багато років. Таких важких років. Це ще 20 років тому не дуже потрібно було людям", - говорить Євгенія.

"Тобто Мені здається, що я буду таким воїном світла, бо треба буде відстоювати всі ці знання і всю ту істину, яку заклав творець у нас. Я під час війни відчула свою позитивну карму", - прокоментувала співачка.

Власова каже, що одна з учениць запросила її у Монако, а інша - до Парижу. До неї "прийшла молитва чудодійним способом".

Зазначимо, що артистка у свій час випустила багато хітів, які звучали не тільки в Україні, а й за її межами.

Але в середині "нульових" співачка зникла з шоу-бізнесу. У той період у неї виявили рак. На щастя, з нею все добре.

Після таких життєвих випробувань вона давала про себе знати і навіть брала участь в шоу "Танці з зірками".