ua en ru
Сб, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Євгенія Власова вперше за довгий час вийшла на зв’язок: де перебуває і чим зараз займається співачка

Субота 20 січня 2024 22:30
UA EN RU
Євгенія Власова вперше за довгий час вийшла на зв’язок: де перебуває і чим зараз займається співачка Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Євгенія Власова вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ вийшла на зв’язок. Артистка зізналася, де зараз перебуває і чим займається.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для каналу Rostyslove Production.

Де зараз перебуває Євгенія Власова

За словами зірки, після подій 24 лютого 2022 року вона разом із донькою виїхала до Німеччини.

Виконавиці не було в Україні рік і сім місяців.

"У мене не було фізичних сил після Танців з зірками. Але я сказала собі, що я маю встати, їхати й рятувати свою дитину", - зазначила Власова.

Євгенія Власова вперше за довгий час вийшла на зв’язок: де перебуває і чим зараз займається співачка

Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Знаменитість повідомила, що зараз займається духовними практиками. У неї є свій авторський курс.

"На сьогодні в першу чергу вже, напевно, це духовний практик, який працює з людьми через голос, вібрацію, частоти. Мені здається, що я займаюся тим, що я люблю, і до чого йшла дуже багато років. Таких важких років. Це ще 20 років тому не дуже потрібно було людям", - говорить Євгенія.

"Тобто Мені здається, що я буду таким воїном світла, бо треба буде відстоювати всі ці знання і всю ту істину, яку заклав творець у нас. Я під час війни відчула свою позитивну карму", - прокоментувала співачка.

Власова каже, що одна з учениць запросила її у Монако, а інша - до Парижу. До неї "прийшла молитва чудодійним способом".

Зазначимо, що артистка у свій час випустила багато хітів, які звучали не тільки в Україні, а й за її межами.

Але в середині "нульових" співачка зникла з шоу-бізнесу. У той період у неї виявили рак. На щастя, з нею все добре.

Після таких життєвих випробувань вона давала про себе знати і навіть брала участь в шоу "Танці з зірками".

Нещодавно відома актриса розповіла про свою бабусю, яка отримала паспорт РФ в окупації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні звезды шоу-бизнеса
NEWS
У Зеленського закликали партнерів передати Україні більше зброї
У Зеленського закликали партнерів передати Україні більше зброї