Євгенія Власова вперше за довгий час вийшла на зв’язок: де перебуває і чим зараз займається співачка
Співачка Євгенія Власова вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ вийшла на зв’язок. Артистка зізналася, де зараз перебуває і чим займається.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для каналу Rostyslove Production.
Де зараз перебуває Євгенія Власова
За словами зірки, після подій 24 лютого 2022 року вона разом із донькою виїхала до Німеччини.
Виконавиці не було в Україні рік і сім місяців.
"У мене не було фізичних сил після Танців з зірками. Але я сказала собі, що я маю встати, їхати й рятувати свою дитину", - зазначила Власова.
Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)
Знаменитість повідомила, що зараз займається духовними практиками. У неї є свій авторський курс.
"На сьогодні в першу чергу вже, напевно, це духовний практик, який працює з людьми через голос, вібрацію, частоти. Мені здається, що я займаюся тим, що я люблю, і до чого йшла дуже багато років. Таких важких років. Це ще 20 років тому не дуже потрібно було людям", - говорить Євгенія.
"Тобто Мені здається, що я буду таким воїном світла, бо треба буде відстоювати всі ці знання і всю ту істину, яку заклав творець у нас. Я під час війни відчула свою позитивну карму", - прокоментувала співачка.
Власова каже, що одна з учениць запросила її у Монако, а інша - до Парижу. До неї "прийшла молитва чудодійним способом".
Зазначимо, що артистка у свій час випустила багато хітів, які звучали не тільки в Україні, а й за її межами.
Але в середині "нульових" співачка зникла з шоу-бізнесу. У той період у неї виявили рак. На щастя, з нею все добре.
Після таких життєвих випробувань вона давала про себе знати і навіть брала участь в шоу "Танці з зірками".
Нещодавно відома актриса розповіла про свою бабусю, яка отримала паспорт РФ в окупації.