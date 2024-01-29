Власники Android отримали можливість переносити eSIM: як працює функція

Google впровадила в Android інструмент швидкого та безпечного перенесення eSIM з одного телефону на інший. Цей процес більше не вимагає повторного проходження процесу налаштування.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт останніх новин про технології Android Police.
Тепер цей процес здійснюється через сканування QR-коду. Власники смартфонів Pixel 8 першими отримали доступ до нової функції. Початкові припущення про те, що вона працюватиме виключно на пристроях Google, виявилися невірними.
Один із читачів порталу успішно переніс eSIM при налаштуванні свого нового Galaxy S24 Ultra, а на сусідньому пристрої LG V60 ThinQ також з'явилася пропозиція про перенесення картки.
На даний момент ця функція сумісна тільки з eSIM від T-Mobile.
Незважаючи на обмежену підтримку операторів зв'язку, це досягнення все одно є значним кроком вперед для Android, надаючи користувачам велику гнучкість і зручність в керуванні своїми мобільними тарифами на різних пристроях.
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