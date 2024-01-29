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Власники Android отримали можливість переносити eSIM: як працює функція

Android тепер дозволяє переносити eSIM із одного смартфона на інший (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Google впровадила в Android інструмент швидкого та безпечного перенесення eSIM з одного телефону на інший. Цей процес більше не вимагає повторного проходження процесу налаштування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт останніх новин про технології Android Police.

Тепер цей процес здійснюється через сканування QR-коду. Власники смартфонів Pixel 8 першими отримали доступ до нової функції. Початкові припущення про те, що вона працюватиме виключно на пристроях Google, виявилися невірними.

Функція працює шляхом сканування QR-коду (фото: 9to5google)

Один із читачів порталу успішно переніс eSIM при налаштуванні свого нового Galaxy S24 Ultra, а на сусідньому пристрої LG V60 ThinQ також з'явилася пропозиція про перенесення картки.

На даний момент ця функція сумісна тільки з eSIM від T-Mobile.

На даний момент функція сумісна тільки з eSIM від T-Mobile (фото: Android Police)

Незважаючи на обмежену підтримку операторів зв'язку, це досягнення все одно є значним кроком вперед для Android, надаючи користувачам велику гнучкість і зручність в керуванні своїми мобільними тарифами на різних пристроях.

Читайте також про унікальні функції, які є лише на смартфонах цієї моделі.

А ще ми писали про те, що Google видаляє програми з Android.

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