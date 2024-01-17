Навіть куплені! Google видаляє програми з Android: яка причина

Google може видаляти додатки та ігри безпосередньо з пристроїв користувачів. Навіть їх покупка не гарантує, що ви є власником придбаного товару.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт про технології gHacks Technology News .

Користувачі Android, які попередньо придбали класичну RPG Wayward Souls у 2014 році, повідомляють, що гра зникла з Google Play і була видалена зі своїх смартфонів. При спробі отримати доступ до програми в цифровому магазині, вони стикаються з помилкою 404. Важливо, що на інших платформах гра, як і раніше, доступна.

У Play Store Wayward Souls мала високий рейтинг - 4 зірки, понад 10 тисяч оглядів та понад 100 тисяч завантажень. Отже, програма могла бути видалена приблизно зі 100 тисяч смартфонів. Проте компанія не попередила користувачів про це.

Зазвичай Google видаляє шкідливі або проблемні програми, стверджуючи, що користувачі все одно можуть продовжувати використовувати їх на своїх пристроях. Однак тепер ситуація змінилася.

Користувачі також повідомляють про зникнення інших ігор. Хоча це неможливо перевірити, ці звіти починають звучати правдоподібно, згідно з інформацією порталу gHacks.

За оцінками Android Police, станом на червень 2022 року з Play Store і пристроїв було видалено більше 300 ігор.