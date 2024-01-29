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Владельцы Android получили возможность переносить eSIM: как работает функция

Android теперь позволяет переносить eSIM с одного смартфона на другой (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Google внедрила в Android инструмент быстрого и безопасного переноса eSIM с одного телефона на другой. Этот процесс больше не требует заново проходить весь процесс настройки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о технологиях Android Police.

Теперь этот процесс осуществляется через сканирование QR-кода. Владельцы смартфонов Pixel 8 первыми получили доступ к новой функции. Начальные предположения о том, что она будет работать исключительно на устройствах Google, оказались неверными.

Функция работает путем сканирования QR-кода (фото: 9to5google)

Один из читателей портала успешно перенёс eSIM при настройке своего нового Galaxy S24 Ultra, а на соседнем устройстве LG V60 ThinQ также появилось предложение о переносе карты.

Важно отметить, что на данный момент эта функция совместима только с eSIM от T-Mobile.

На данный момент функция совместима только с eSIM от T-Mobile (фото: Android Police)

Несмотря на ограниченную поддержку операторов связи, это достижение все равно представляет собой значимый шаг вперёд для Android, предоставляя пользователям большую гибкость и удобство в управлении своими мобильными тарифами на различных устройствах.

Читайте также про уникальные функции, которые есть только на смартфонах данной модели.

А еще мы писали про те, что Google удаляет приложения с Android.

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