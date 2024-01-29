Владельцы Android получили возможность переносить eSIM: как работает функция

Теперь этот процесс осуществляется через сканирование QR-кода. Владельцы смартфонов Pixel 8 первыми получили доступ к новой функции. Начальные предположения о том, что она будет работать исключительно на устройствах Google, оказались неверными.

Функция работает путем сканирования QR-кода (фото: 9to5google)

Один из читателей портала успешно перенёс eSIM при настройке своего нового Galaxy S24 Ultra, а на соседнем устройстве LG V60 ThinQ также появилось предложение о переносе карты.

Важно отметить, что на данный момент эта функция совместима только с eSIM от T-Mobile.

На данный момент функция совместима только с eSIM от T-Mobile (фото: Android Police)

Несмотря на ограниченную поддержку операторов связи, это достижение все равно представляет собой значимый шаг вперёд для Android, предоставляя пользователям большую гибкость и удобство в управлении своими мобильными тарифами на различных устройствах.