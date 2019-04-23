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Зеленский в Twitter подписался на Кремль: скандал получил развязку

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 13:00
Зеленский в Twitter подписался на Кремль: скандал получил развязку
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Скандал с аккаунтом президента Зеленского в Twitter получил продолжение

Владимир Зеленский завел страничку в Twitter и сразу же подписался на аккаунты Кремля и премьер-министра России Дмитрия Медведева. Информация об этом появилась во многих СМИ и в соцсетях. Но, как удалось узнать Styler, "официальный аккаунт президента" не имеет ничего общего с самим победителем выборов 2019.

Зеленский в Twitter подписался на Кремль: скандал получил развязку

Скриншот (twitter.com/v__zelenskyi)

"Сегодня в социальных сетях распространяется информация с разных страниц, созданных сторонниками Владимира Зеленского или оппонентами для распространения фейковых информации. Подчеркиваем, что аккаунт v__zelenskyi не является официальной страницей Владимира Зеленского в микроблоге Twitter", - сообщили Styler в пресс-службе команды Зе.

Также не является официальной Facebook-страница "Володимир Зеленський - Слуга Народу".

Зеленский в Twitter подписался на Кремль: скандал получил развязку

Скриншот (facebook.com/welovezelenskiy)

В команде будущего президента Украины подчеркнули, что официальная позиция Зеленского и его партии "Слуга народа", а также информация о деятельности новоизбранного гаранта и представителей его команды размещается на сайте ze2019.com.

Отметим, что нашумевший "официальный аккаунт" Зеленского так и не получил официальной верификации от микроблога. Это насторожило многих украинцев, которые сразу усомнились в том, что страницу ведет сам Владимир или члены его команды.

  • Я думаю, уже штук 50 таких аккаунтов.
  • Без галочки никакой он нафиг не официальный!
  • Перевіряти треба інформацію.
  • Пока не верифицирован - не считается.

В Twitter есть только одна официальная страница, которая имеет отношение к самому Зеленскому и его команде.

Зеленский в Twitter подписался на Кремль: скандал получил развязку

Скриншот (twitter.com/zeteam_official)

Ранее мы писали о том, что участник "Квартала 95" Евгений Кошевой объяснил свою выходку с матерной толстовкой на дебатах.

 
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"Была информационная война, очень сложная, однозначно" (с) Подробнее: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-razyasnil-pozitsiyu-zapretu-gastroley-1555576044.html

Опубліковано РБК-Украина Четвер, 18 квітня 2019 р.

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