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Владимир Кличко удивил сеть новым занятием: похвастался результатами

Вторник 26 января 2021 22:49
Владимир Кличко удивил сеть новым занятием: похвастался результатами
Владимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)
Автор: Роман Мирончук

Владимир Кличко нашел себе занятие во время карантина, которое не связано с боксом и тренировками. Известный украинский спортсмен показал, как рыбачит на замерзшем озере.

Фотографию с зимней рыбалки Кличко опубликовал в своем Instagram. При этом видно, что он поймал как минимум двух рыб.

Владимир Кличко удивил сеть новым занятием: похвастался результатами

Владимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

"Наконец-то зима! Кстати о выносливости. Попробуйте поймать рыбу при температуре -20 или -4 градуса по Фаренгейту. Есть еще отличные идеи, чем еще заняться этой зимой? К сожалению, горнолыжные курорты все еще закрыты?" - подписал фото боксер.

Пользователи сети сразу же прокомментировали его снимок, и отметили, что Буковель открыт.

  • Владимир Кличко на зимней рыбалке с окуньками. Восхищаюсь многогранностью этого великого человека!
  • Круто, я и не ожидал что вы увлекаетесь зимней рыбалкой. Сейчас в тяжелом весе много окуней собралось - их ловить вам не составит труда. Возвращайтесь чемпион;
  • Достойный отдых, Владимир;
  • Молодец! Вот тут духовно отдыхать можно, Володя;
  • Вован, ты молодчик!!! Уже на рыбалке засветился, тем более на зимней!!!
  • Буковель работает, добро пожаловать;
  • Отличный отдых, чемпион.

Напомним, врачи рассказали, можно ли подцепить коронавирус на отдыхе на горнолыжных курортах.

Ранее в сети появились фото из Буковеля, на которых в локдаун были замечены толпы украинцев.

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Новости Украины Жизнь Владимир Кличкоспортсмен

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