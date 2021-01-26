Владимир Кличко удивил сеть новым занятием: похвастался результатами

Владимир Кличко нашел себе занятие во время карантина, которое не связано с боксом и тренировками. Известный украинский спортсмен показал, как рыбачит на замерзшем озере.
Фотографию с зимней рыбалки Кличко опубликовал в своем Instagram. При этом видно, что он поймал как минимум двух рыб.
Владимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)
"Наконец-то зима! Кстати о выносливости. Попробуйте поймать рыбу при температуре -20 или -4 градуса по Фаренгейту. Есть еще отличные идеи, чем еще заняться этой зимой? К сожалению, горнолыжные курорты все еще закрыты?" - подписал фото боксер.
Пользователи сети сразу же прокомментировали его снимок, и отметили, что Буковель открыт.
Напомним, врачи рассказали, можно ли подцепить коронавирус на отдыхе на горнолыжных курортах.
Ранее в сети появились фото из Буковеля, на которых в локдаун были замечены толпы украинцев.
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