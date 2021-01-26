Володимир Кличко здивував мережу новим заняттям: похвалився результатами

Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

Володимир Кличко знайшов собі заняття під час карантину, яке не пов'язане з боксом і тренуваннями. Відомий український спортсмен показав, як рибалить на замерзлому озері.

Фотографію з зимової риболовлі Кличко опублікував у своєму Instagram. При цьому видно, що він зловив як мінімум двох риб.

Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

"Нарешті зима! До речі про витривалість. Спробуйте зловити рибу при температурі -20 або -4 градуси за Фаренгейтом. Є ще чудові ідеї, чим ще зайнятися цією зимою? На жаль, гірськолижні курорти все ще закриті?" - підписав фото боксер.

Користувачі мережі відразу ж прокоментували його знімок, і зазначили, що Буковель відкритий.

Володимир Кличко на зимовій рибалці з окуньками. Захоплююся багатогранністю цієї великої людини!

Круто, я і не очікував що ви захоплюєтеся зимовою риболовлею. Зараз у важкій вазі багато окунів зібралося - їх ловити вам не складе праці. Повертайтеся чемпіон;

Гідний відпочинок, Володимир;

Молодець! Ось тут духовно відпочивати можна, Володя;

Вован, ти молодчик!!! Вже на рибалці засвітився, тим більше на зимовій!!!

Буковель працює, ласкаво просимо;

Відмінний відпочинок, чемпіон.

Нагадаємо, лікарі розповіли, чи можна підчепити коронавірус на відпочинку на гірськолижних курортах.

Раніше в мережі з'явилися фото з Буковеля, на яких у локдаун був помічений натовп українців.