Володимир Кличко здивував мережу новим заняттям: похвалився результатами

Володимир Кличко знайшов собі заняття під час карантину, яке не пов'язане з боксом і тренуваннями. Відомий український спортсмен показав, як рибалить на замерзлому озері.
Фотографію з зимової риболовлі Кличко опублікував у своєму Instagram. При цьому видно, що він зловив як мінімум двох риб.
Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)
"Нарешті зима! До речі про витривалість. Спробуйте зловити рибу при температурі -20 або -4 градуси за Фаренгейтом. Є ще чудові ідеї, чим ще зайнятися цією зимою? На жаль, гірськолижні курорти все ще закриті?" - підписав фото боксер.
Користувачі мережі відразу ж прокоментували його знімок, і зазначили, що Буковель відкритий.
Нагадаємо, лікарі розповіли, чи можна підчепити коронавірус на відпочинку на гірськолижних курортах.
Раніше в мережі з'явилися фото з Буковеля, на яких у локдаун був помічений натовп українців.
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