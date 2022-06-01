ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Владельцы известной сети ресторанов в Киеве выводили деньги в Россию: что известно

Новина українською →
Киев, Среда 01 июня 2022 19:53
Владельцы известной сети ресторанов в Киеве выводили деньги в Россию: что известно Коллаж РБК-Украина: в Киеве разоблачили владельцев сети ресторанов в выводе денег в РФ
Автор: Владимир Костырин

Владельцы известной сети ресторанов в Киеве подозреваются в преступной деятельности по отмыванию и выводу денег в РФ, несмотря на полномасштабную военную агрессию против нашей страны и введенные международные санкции.

Об этом 1 июня передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Было начато уголовное производство по факту совершения действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержки государства агрессора после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Что установили следователи

Как было установлено в ходе досудебного расследования, граждане Украины - владельцы сети ресторанов (всего до 70 заведений, из которых 12 расположены в Москве), сохранили контроль над бизнесом на территории РФ, переименовав часть бизнеса в столице страны-агрессора, и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору.

Еще, по данным следствия, участники схемы "занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России".

Как сообщили в Национальной полиции Украины, также было установлено, что участники преступной группы причастны к незаконному завладению земельными участками и предприятиями, а также контролируют часть строительного бизнеса на территории Киева.

Был проведен обыск

Правоохранители в ходе обыска в головном офисе группы компаний в Киеве обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию со сведениями о функционировании бизнеса на территории РФ, компьютерную технику, 1 миллион гривен и 15 тысяч евро наличными

Владельцы известной сети ресторанов в Киеве выводили деньги в Россию: что известно

фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Какая это сеть ресторанов

Правоохранители не указывают, о какой конкретно сети ресторанов идет речь. При этом по данным "Украинской правды", это Tarantino family.

В сеть входят, среди прочих, такие рестораны, как "Мураками", "Руккола", "Дрова", "Вареничная".

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые после обыска средства и счета компаний.

Ранее в мае в Бюро экономической безопасности рассказали, что в Украине конфисковали российские и белорусские активы на 30 миллиардов гривен.

Напомним также, что стала известна судьба McDonald's в России, и как рестораны теперь могут переименовать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев рестораны Прокуратура Полиция Киева
LITE
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)