Владельцы известной сети ресторанов в Киеве выводили деньги в Россию: что известно

Владельцы известной сети ресторанов в Киеве подозреваются в преступной деятельности по отмыванию и выводу денег в РФ, несмотря на полномасштабную военную агрессию против нашей страны и введенные международные санкции.

Об этом 1 июня передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Было начато уголовное производство по факту совершения действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержки государства агрессора после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Что установили следователи

Как было установлено в ходе досудебного расследования, граждане Украины - владельцы сети ресторанов (всего до 70 заведений, из которых 12 расположены в Москве), сохранили контроль над бизнесом на территории РФ, переименовав часть бизнеса в столице страны-агрессора, и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору.

Еще, по данным следствия, участники схемы "занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России".

Как сообщили в Национальной полиции Украины, также было установлено, что участники преступной группы причастны к незаконному завладению земельными участками и предприятиями, а также контролируют часть строительного бизнеса на территории Киева.

Был проведен обыск

Правоохранители в ходе обыска в головном офисе группы компаний в Киеве обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию со сведениями о функционировании бизнеса на территории РФ, компьютерную технику, 1 миллион гривен и 15 тысяч евро наличными

фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Какая это сеть ресторанов

Правоохранители не указывают, о какой конкретно сети ресторанов идет речь. При этом по данным "Украинской правды", это Tarantino family.

В сеть входят, среди прочих, такие рестораны, как "Мураками", "Руккола", "Дрова", "Вареничная".

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые после обыска средства и счета компаний.