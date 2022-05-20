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"Гудбай Америка" или "Сытый нищий": стала известна судьба McDonald's в России

Новина українською →
Пятница 20 мая 2022 20:28
"Гудбай Америка" или "Сытый нищий": стала известна судьба McDonald's в России Как МакДональдс будет работать в России (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Сеть быстрого питания McDdonald's 16 мая объявила, что уходит с российского рынка из-за вторжения России в Украину. Компанию в РФ купил нефтяник и местный франчайзер Александр Говор. Отмечается, что всего насчитывается 850 ресторанов.

Что изменится в ресторане - читайте в материале ниже.

Какое будет название

Как пишет "Rau" отныне все рестораны будут развиваться под новым названием. В частности, сеть может начать деятельность уже в июне.

Российские пользователи в социальных сетях предлагают новое название McDonald’s в России, среди вариантов: "БешбарМАК", "Макдак", "McDAK”, "Гудбай Америка" и "Сытый нищий".

Остается только гадать, как назовут новую сеть. Как всегда, россияне могут изменить лишь несколько букв в названии, чтобы не возиться. Использовать логотип McDonalds в России не вправе.

Согласно договору, рабочие места сохранятся за персоналом в течение как минимум двух лет. Новый владелец планирует сохранить рабочие места, большинство поставщиков и даже меню.

Закрытие сделки ожидается в ближайшие недели после одобрения регуляторами.

Что изменится в ресторане

В компании в РФ поменяется вывеска и меню. Также не будет того, что зарегистрировано как товарные знаки, принадлежащие конкретным юридическим лицам. Сообщается, что в целом изменения будут незначительными.

В Минпромторге заявили, что российский "МакДональдз" может сохранить старое меню. В ведомстве хотят оказывать полную поддержку новому владельцу ресторанов быстрого питания.

"Будем обсуждать вместе все необходимое для того, чтобы сеть уже с новым названием, но, так понимаю, со старой рецептурой эффективно работала", - сказали в министерстве.

Ранее мы сообщали, что 16 мая McDdonald's сообщил, что окончательно уходит из России.

Также мы писали, что в РФ воруют бизнес западных компаний.

Кроме того, читайте, что стало известно, когда Mcdonald'S снова заработает в Украине.

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