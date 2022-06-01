Власники відомої мережі ресторанів у Києві виводили гроші в Росію: що відомо

Власники відомої мережі ресторанів у Києві підозрюються у злочинній діяльності з відмивання і виведення грошей у РФ, незважаючи на повномасштабну військову агресію проти нашої країни та введені міжнародні санкції.

Про це 1 червня передали в прес-службі Київської міської прокуратури.

Було розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення дій, направлених на підрив національної безпеки та підтримання держави агресора після силового вторгнення на територію України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Що встановили слідчі

Як було встановлено в ході досудового розслідування, громадяни України - власники мережі ресторанів (всього до 70 закладів, з яких 12 розташовані в Москві), зберегли контроль над бізнесом на території РФ, перейменувавши частину бізнесу в столиці країни-агресора, і передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору.

Ще, за даними слідства, учасники схеми "займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом в Росії".

Як передали в Національній поліції України, також було встановлено, що учасники злочинної групи причетні до незаконного заволодіння земельними ділянками та підприємствами, а також контролюють частину будівельного бізнесу на території Києва.

Був проведений обшук

Правоохоронці в ході обшуку в головному офісі групи компаній в Києві виявили та вилучили фінансово-господарську документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території РФ, комп'ютерну техніку, 1 мільйон гривень і 15 тисяч євро готівкою

фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Яка це мережа ресторанів

Правоохоронці не вказують, про яку конкретно мережу ресторанів йдеться. При цьому за даними "Української правди", це Tarantino family.

До мережи входять, серед інших, такі ресторани, як "Муракамі", "Рукола", "Дрова", "Варенична".

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені після обшуку кошти та рахунки компаній.