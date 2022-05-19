ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине конфисковали российские и белорусские активы на 30 млрд, - БЭБ

Новина українською →
Четверг 19 мая 2022 05:02
В Украине конфисковали российские и белорусские активы на 30 млрд, - БЭБ Фото: Вадим Мельник, директор БЭБ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Бюро экономической безопасности (БЭБ) обеспечило наложение ареста в Украине на российские и белорусские активы на общую сумму 30 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу БЭБ.

По словам директора Бюро Вадима Мельника, речь идет о 100% корпоративных прав и активах горно-обогатительного комбината, который осуществлял добычу титансодержащего сырья, 17800 вагонов ориентировочной стоимостью около 15 миллиардов гривен, из них 1625 вагонов с товарно-материальными ценностями стоимостью около 3 миллиардов гривен, и спецтехники на 220 миллионов гривен, а также активы одного из финансовых учреждений в сумме свыше 12,4 миллиарда гривен.

"В первую очередь эти активы не должны работать на страну агрессора. Во-вторых, они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству", - отметил он в эфире всеукраинского телемарафона.

Также Мельник добавил, что вагоны должны осуществлять перевозки по украинской железной дороге, товарно-материальные ценности использоваться для восстановления разрушенных населенных пунктов, средства и автомобили - передаваться на нужды ВСУ.

Ранее сообщалось, что в апреле украинский суд арестовал горно-обогатительный комбинат, который поставлял в РФ стратегическую продукцию. Речь идет об ООО "Демуринский ГОК", а конечным бенефициаром предприятия является российский миллиардер Михаил Шелков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бюро экономической безопасности
NEWS
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины