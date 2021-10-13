UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине у владельцев "евроблях" начали забирать авто: какая причина

Автор: Тетяна Самарук

В Украине владельцам автомобилей на еврономерах, у которых поврежден или отсутствует VIN-код на кузове, грозит не только конфискация машины, но и уголовное дело.

Об этом сообщает Telegram-канал "Укравтопром".

Так, ежедневно в Украине заводят уголовные дела при попытке поставить на учет машины с поврежденным VIN-номерами. Отмечается, что владельцы уже растаможенных "евроблях" могут по этой причине лишиться авто.

По словам экспертов, повреждение VIN-номера далеко не всегда говорит о мошенничестве со стороны продавца или владельца. В частности, к этому часто могут привести различные природные факторы и даже коррозия.

Поэтому это придется доказывать, тратя время и деньги. Поэтому важно проверить VIN-код еще до снятия автомобиля с учета.

VIN-номер на автомобиле (t.me/ukrautoprom)

Как известно, время льготной растаможки евроблях в Украине подходит к концу. Воспользоваться упрощенной процедурой можно до 10 ноября, а участникам боевых действий, которые находятся на территории ООС более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года) - до 8 февраля 2022-го.

Ранее мы сообщали, что украинцам нужно платить за "евробляхи" не на ходу.

Также мы писали о том, что у украинцев отбирают "євробляхи" прямо во время растаможки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евробляхи