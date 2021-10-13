В Украине у владельцев "евроблях" начали забирать авто: какая причина

Так, ежедневно в Украине заводят уголовные дела при попытке поставить на учет машины с поврежденным VIN-номерами. Отмечается, что владельцы уже растаможенных "евроблях" могут по этой причине лишиться авто.

По словам экспертов, повреждение VIN-номера далеко не всегда говорит о мошенничестве со стороны продавца или владельца. В частности, к этому часто могут привести различные природные факторы и даже коррозия.

Поэтому это придется доказывать, тратя время и деньги. Поэтому важно проверить VIN-код еще до снятия автомобиля с учета.

VIN-номер на автомобиле (t.me/ukrautoprom)

Как известно, время льготной растаможки евроблях в Украине подходит к концу. Воспользоваться упрощенной процедурой можно до 10 ноября, а участникам боевых действий, которые находятся на территории ООС более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года) - до 8 февраля 2022-го.