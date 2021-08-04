У украинцев отбирают "евробляхи" прямо во время растаможки: что происходит

Недавно в Украине начали возникать проблемы с растаможкой "евроблях" из трех стран . Теперь водители столкнулись с новой проблемой - у них забирают авто на иностранных номерах на штрафплощадки прямо с таможенных постов.

Почему "евробляхи" отбирают?

Казачук отмечает, что в последнее время все чаще он с коллегами получают звонки о том, что у людей забирают машины во время растаможки.

"Это связано с тем, что автомобили находятся в режиме временного ввоза и "верблюды" (те, кто завез такие авто) имеют штрафы на 170 тысяч гривен или постановления о конфискации транспортного средства. Неопытные таможенные брокеры перед заездом в зону таможенного контроля не проверяют такие авто на предмет наличия таких штрафов", - объяснил юрист.

По его словам, перед тем как загонять автомобиль в зону таможенного контроля, обязательно следует проверить машину по всем возможным базам: таможенным, полицейским, судебным, международным и т. п.

"Нужно знать, кто и когда завозил авто, через какой пункт - последнее тоже важно, поскольку авто из РФ сейчас не растаможивают", - отметил эксперт.

Также следует помнить, что брокер, который проводит таможенное оформление, может не только подвести клиента под солидный штраф (около 5-6 тыс. долларов), но и сам на него нарваться.