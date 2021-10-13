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В Україні у власників "євроблях" почали забирати авто: яка причина

Автор: Тетяна Самарук

В Україні власникам автомобілів на єврономерах, у яких пошкоджений або відсутній VIN-код на кузові, загрожує не тільки конфіскація машини, але і кримінальна справа.

Про це повідомляє Telegram-канал "Укравтопром".

Так, щодня в Україні заводять кримінальні справи при спробі поставити на облік машини з пошкодженим VIN-номерами. Зазначається, що власники вже розмитнених "євроблях" можуть з цієї причини позбутися авто.

За словами експертів, пошкодження VIN-номера далеко не завжди говорить про шахрайство з боку продавця або власника. Зокрема, до цього часто можуть призвести різні природні чинники та навіть корозія.

Тому це доведеться доводити, витрачаючи час і гроші. Тому важливо перевірити VIN-код ще до зняття автомобіля з обліку.

VIN-номер на автомобілі (t.me/ukrautoprom)

Як відомо, час пільгового розмитнення євроблях в Україні добігає кінця. Скористатися спрощеною процедурою можна до 10 листопада, а учасникам бойових дій, які перебувають на території ООС більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року) - до 8 лютого 2022-го.

Раніше ми повідомляли, що українцям потрібно платити за "євробляхи" не на ходу.

Також ми писали про те, що в українців відбирають "євробляхи" прямо під час розмитнення.

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Євробляхи