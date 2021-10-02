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Украинцам нужно платить за "евробляхи" не на ходу: грозит огромный штраф

Новина українською →
Суббота 02 октября 2021 20:48
Украинцам нужно платить за "евробляхи" не на ходу: грозит огромный штраф Растаможка "евроблях" в Украине (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине лицам, которые ввезли в страну "євробляхи", нужно будет платить за авто, даже если они не на ходу. В частности, нужно на эвакуаторе отвезти машину на растаможку.

Об этом пишет UBR.

Какой штраф грозит

Как рассказал юрист Иван Казачук, во избежание штрафа нужно растаможить такие автомобили, в каком бы техническом состоянии они не находились.

"У нас есть некоторые авто сегодня, которые приехали на эвакуаторе. Потому что у автомобиля есть технические неисправности, но человек все же решил его растаможить, чтобы избежать штрафа в 170 тыс. грн", – отмечает эксперт.

Как добавил юрист, некоторые украинцы привозят в пункты растаможки авто даже на эвакуаторе. Затем у собственника есть законные права для того, чтобы машина легально находилась на территории страны. А отремонтировать автомобиль после этого можно будет через какое-то время.

Как известно, время льготной растаможки евроблях в Украине подходит к концу. Воспользоваться упрощенной процедурой можно до 10 ноября, а участникам боевых действий, которые находятся на территории ООС более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года) - до 8 февраля 2022-го.

Льготным растаможиванием могут воспользоваться:

  • легковые авто (кроме ТС специального назначения для перемещения по снегу; оборудованных электродвигателем);
  • авто для перевозки грузов общей массой до 3,5 тонны);
  • транспортные средства, которые по состоянию на 31.12.2020 находились в Украине в таможенном режиме временного ввоза или транзита;
  • были в использовании и с года выпуска которых прошло более пяти лет;
  • не более одной единицы на каждую товарную позицию (одно легковое авто, один грузовой массой не более 3,5 тонны).

Ранее мы сообщали, что украинцы смогут растаможить авто через смартфон.

Также мы писали о том, что у украинцев отбирают "евробляхи" прямо во время растаможки.

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