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Владельцев авто в Украине обложат новым налогом: что известно

STYLERАвто    11.02.2020 - 15:13
Владельцев авто в Украине обложат новым налогом: что известно
В Украине увеличили налог при продаже авто (коллаж: РБК-Украна)

Украинские автовладельцы будут платить повышенный налог при продаже авто

Владельцам автомобилей в Украине существенно увеличили налог на продажу авто. Речь идет о законе № 1210, который вносит правки в Налоговый кодекс. В основном он ударит по бизнесменам, которые перепродают транспортные средства, но отразиться эти перемены могут и на рядовых автомобилистах. Как нововведения ударят по кошельку украинцев - в материале Styler.

Отметим, что при первой продаже транспортного средства в течение года владелец авто не платит налоги, при второй продаже в течение года налоговая ставка от оценочной стоимости автомобиля составит 5%, а при третьей продаже - уже 18% плюс военный сбор - вместе 19,5%.

Ранее налог с продажи авто был двухступенчатым - при первой продаже автовладелец не платил налогов, но если в течение года транспорт продавался повторно - ставка налога составляла 5%.

Налог будет действовать на все транспортные средства - от мопеда до трактора.

Новые ставки налогов нацелены, прежде всего, на отечественных перекупщиков, которые совершают перепродажи авто. Таким законом нардепы хотят заставить украинских предпринимателей легализовать свой бизнес.

Законопроект был принят народными депутатами еще 16 января, а во вторник, 11 февраля, его отправили на подпись Владимиру Зеленскому. Если президент подпишет изменения к налоговому кодексу, он вступит в силу после публикации в официальных СМИ.

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