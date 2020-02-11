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Власників авто в Україні обкладуть новим податком: що відомо

STYLERАвто    11.02.2020 - 15:13
Власників авто в Україні обкладуть новим податком: що відомо
В Україні збільшили податок при продажу авто (колаж: РБК-Украна)

Українські автомобілісти будуть платити підвищений податок при продажу авто

Власникам автомобілів в Україні істотно збільшили податок на продаж авто. Мова йде про закон № 1210, який вносить правки в Податковий кодекс. В основному він вдарить по бізнесменам, які перепродують транспортні засоби, але позначитися ці зміни можуть і на пересічних автомобілістів. Як нововведення вдарять по гаманцю українців - у матеріалі Styler.

Відзначимо, що при першому продажу транспортного засобу протягом року власник авто не платить податки, при другому продажу протягом року податкова ставка від оціночної вартості автомобіля складе 5%, а при третьому продажу - вже 18% плюс військовий збір - разом 19,5%.

Раніше податок з продажу авто був двоступеневим - при першому продажу автовласник не платив податків, але якщо протягом року транспорт продавався повторно - ставка податку становила 5%.

Податок буде діяти на всі транспортні засоби - від мопеда до трактора.

Нові ставки податків націлені, насамперед, на вітчизняних перекупників, які здійснюють перепродажу авто. Таким законом нардепи хочуть змусити українських підприємців легалізувати свій бізнес.

Законопроєкт був прийнятий народними депутатами ще 16 січня, а у вівторок, 11 лютого, його відправили на підпис Володимиру Зеленському. Якщо президент підпише зміни до податкового кодексу, він набере чинності після публікації в офіційних ЗМІ.

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