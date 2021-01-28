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Владельцам "евроблях" могут сделать сюрприз с растаможкой: что известно

Четверг 28 января 2021 15:42
Владельцам "евроблях" могут сделать сюрприз с растаможкой: что известно
Евробляхи в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Вопрос растаможки автомобилей с иностранной регистрацией до сих пор висит в воздухе и владельцев "евроблях" уже предупредили о новых штрафах.

Однако депутаты Верховной Рады придумали еще два варианта для растаможки таких машин и опубликовали два законопроекта, в которых предлагается внести изменения в Налоговый и Таможенный кодекс (речь идет о законопроектах №4632-д от 25.01.2021 и №4644-д от 25.01.2021). Об этом сообщает ТСН.

В этих законопроектах депутаты предложили единый подход к растаможке автомобилей, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года с нарушением таможенных правил. В частности, законопроектами предлагается провести таможенное оформление таких автомобилей без учета стоимости машины и уплаты ввозной пошлины. А базой налогообложения НДС в таком случае становится только акцизный налог. Сумма акцизного налога в свою очередь определяется плательщиком налога по ставке, которая зависит от возраста автомобиля, его объема двигателя и типа топлива.

Депутаты объясняют, что если данные законопроекты будут приняты, то переоформление "евробляхи", которая была ввезена в Украину до 31 декабря 2020 года, составит около одной тысяч евро.

Также в законопроекте предлагаются изменения, которые обяжут Кабмин инициировать на международном уровне урегулировать вопрос дистанционного снятия с регистрации транспортных средств в соответствующих органах иностранных государств.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро посчитать стоимость растаможки авто по простой формуле.

А также рассказывали о том, как быстро растаможить "евробляху", чтобы не получить штраф.

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Новости Украины Жизнь евробляхаевробляхи

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