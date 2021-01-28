ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Власникам "євроблях" можуть зробити сюрприз з розмитненням: що відомо

Четвер 28 січня 2021 15:42
Власникам "євроблях" можуть зробити сюрприз з розмитненням: що відомо
Євробляхи в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Питання розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією досі висить у повітрі й власників "євроблях" вже попередили про нові штрафи.

Однак депутати Верховної Ради придумали ще два варіанти для розмитнення таких машин і опублікували два законопроєкти, в яких пропонується внести зміни у Податковий і Митний кодекс (мова йде про законопроєкти №4632-д від 25.01.2021 і №4644-д від 25.01.2021). Про це повідомляє ТСН.

У цих законопроєктах депутати запропонували єдиний підхід до розмитнення автомобілів, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року з порушенням митних правил. Зокрема, законопроєктами пропонується провести митне оформлення таких автомобілів без урахування вартості машини та сплати ввізного мита. А базою оподаткування ПДВ у такому випадку стає тільки акцизний податок. Сума акцизного податку своєю чергою визначається платником податку за ставкою, яка залежить від віку автомобіля, його об'єму двигуна і типу палива.

Депутати пояснюють, що якщо ці законопроєкти будуть прийняті, то переоформлення "євробляхи", яка була ввезена в Україну до 31 грудня 2020 року, складе близько однієї тисячі євро.

Також у законопроєкті пропонуються зміни, які зобов'яжуть Кабмін ініціювати на міжнародному рівні врегулювати питання дистанційного зняття з реєстрації транспортних засобів у відповідних органах іноземних держав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко порахувати вартість розмитнення авто за простою формулою.

А також розповідали про те, як швидко розмитнити "євробляху", щоб не отримати штраф.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя евробляхаевробляхи

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся