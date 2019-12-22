Владельцам евроблях готовят новый сюрприз: достигли компромисса

Евробляхеров не будет штрафовать полиция до принятия новых законов
В Украине водителям авто на иностранных номерах предоставлены льготы, согласно которым к евробляхерам не будут применться штрафные санкции за нарушение порядка ввоза транспорта. Такой компромис был достигнут между правительством и активистами, рассказали в министерстве внутренних дел.
По договоренностям премьера, глав МВД и Мининфраструктуры с руководителем общественной организации "Автоевросила" Олегом Ярошевичем, штрафы решили отложить до принятия закона о доступной растаможке авто.
Активисты предлагали рассмотреть два законопроекта: об упрощении условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения с общим режимом акцизных сборов ЕС (№2342) и о временном приостановлении применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза ТС на таможенную территорию Украины (№2345).
В первом предлагается в течение 180 календарных дней со дня вступления в силу проекта как закона не применять ставки акцизного налога для авто по формуле, которая не учитывает возрастной коэффициент:
Законопроект №2342 - пояснительная записка (Фото: скрин w1.c1.rada.gov.ua)
Во втором идет речь о предложении заморозить штрафование за нарушения при перемещении автотранспорта в таможенных режимах временного ввоза и транзита через территорию Украины на срок 180 дней.
Законопроект №2345 - пояснительная записка (Фото: скрин w1.c1.rada.gov.ua)
В полиции заявили, что до принятия новых законов штрафовать евробляхеров не будут.
Правительство должно рассмотреть законопроекты об упрощении ввоза авто и о приостановлении применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза на заседании 14 января.