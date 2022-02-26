Владельцам домашних животных дали полезные советы в военное время

Война России против Украины третий день сопровождается авиаударами и обстрелами, и для граждан самыми безопасными местами являются укрытия и бомбоубежища. Украинцам дали рекомендации, как поступать с домашними питомцами в моменты опасности, когда сирены предупреждают об угрозе.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.
Не следует оставлять домашних животных, лучше подготовиться к ситуации, когда потребуется экстренно покидать квартиры и свои дома, уезжать в другие регионы или бежать в укрытие.
"У многих есть домашние питомцы. Не оставляйте их в домах, ведь без вашей помощи и заботы они не могут. Помните об ответственности за тех, кого приручили. И берегите себя!" - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что волонтеры запустили простой сервис, который поможет украинцам эвакуировать друг друга.
Напомним, переда этим в ГСЧС дали советы, как поддержать тревожных людей.