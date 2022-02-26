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Запущен простой сервис, который поможет украинцам эвакуировать друг друга

Новина українською →
Суббота 26 февраля 2022 00:20
Запущен простой сервис, который поможет украинцам эвакуировать друг друга Фото: для помощи в эвакуации запущен новый сервис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Для помощи гражданам Украины, которые планируют эвакуировать друг друга в случае необходимости, был запушен специальный сервис.

Как он работает - читайте в материале ниже.

Суть состоит в сборе и обработки запросов от тех, кто не может покинуть ту или иную территорию и нуждается в помощи, и владельцев транспорта, готовых этим людям помочь.

Как отмечают операторы "UkraineNow", волонтеры будут связываться с ними и содействовать коммуникации.

Для этого на сервисе https://www.ukrainenow.org/refuge нужно:

Заполнить заявку

  • Как владелец авто: куда вы едете, сколько мест имеете, когда будете ехать

Запущен простой сервис, который поможет украинцам эвакуировать друг друга

Заявка от водителя относительно помощи в эвакуации (фото: ukrainenow.org/refuge)

  • Как пассажир: куда вам нужно, когда, сколько вас

Запущен простой сервис, который поможет украинцам эвакуировать друг друга

Заявка от пассажира относительно эвакуации (фото: ukrainenow.org/refuge)

Далее операторы будут обрабатывать заявки и попытаются помочь встречам людей.

Кроме вопросов, связанных с эвакуацией, также дело касается и другой помощи, в частности относительно одежды и медикаментов.

Запущен простой сервис, который поможет украинцам эвакуировать друг другаЗапущен простой сервис, который поможет украинцам эвакуировать друг другаДля украинцев запустили сервис для помощи (фото: скрин ukrainenow.org/refuge)

Ранее сообщалось, что на Закарпатье украинцам предлагают помощь с жильем - в Ужгороде и области работают координационные центры, где можно узнать информацию о размещении.

Также мы писали, что происходит с транспортом в Украине, какой график поездов и что с рейсами.

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