Запущен простой сервис, который поможет украинцам эвакуировать друг друга
Для помощи гражданам Украины, которые планируют эвакуировать друг друга в случае необходимости, был запушен специальный сервис.
Как он работает - читайте в материале ниже.
Суть состоит в сборе и обработки запросов от тех, кто не может покинуть ту или иную территорию и нуждается в помощи, и владельцев транспорта, готовых этим людям помочь.
Как отмечают операторы "UkraineNow", волонтеры будут связываться с ними и содействовать коммуникации.
Для этого на сервисе https://www.ukrainenow.org/refuge нужно:
Заполнить заявку
- Как владелец авто: куда вы едете, сколько мест имеете, когда будете ехать
Заявка от водителя относительно помощи в эвакуации (фото: ukrainenow.org/refuge)
- Как пассажир: куда вам нужно, когда, сколько вас
Заявка от пассажира относительно эвакуации (фото: ukrainenow.org/refuge)
Далее операторы будут обрабатывать заявки и попытаются помочь встречам людей.
Кроме вопросов, связанных с эвакуацией, также дело касается и другой помощи, в частности относительно одежды и медикаментов.
Для украинцев запустили сервис для помощи (фото: скрин ukrainenow.org/refuge)
Ранее сообщалось, что на Закарпатье украинцам предлагают помощь с жильем - в Ужгороде и области работают координационные центры, где можно узнать информацию о размещении.
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