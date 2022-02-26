Власникам домашніх тварин дали корисні поради у воєнний час

Війна Росії проти України третій день супроводжується авіаударами і обстрілами, і для громадян найбезпечнішими місцями є укриття та бомбосховища. Українцям дали рекомендації, що робити з домашніми вихованцями в моменти небезпеки, коли сирени попереджають про загрозу.

Не слід залишати домашніх тварин, краще підготуватися до ситуації, коли буде потрібно екстрено залишати квартири та свої будинки, їхати в інші регіони або бігти в укриття.

"У багатьох є домашні улюбленці. Не залишайте їх у помешканнях, адже без вашої допомоги й турботи вони не можуть. Пам'ятайте про відповідальність за тих, кого приручили. І бережіть себе!" - йдеться в публікації.

Що робити і як підготуватися