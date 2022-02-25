Как поддержать тревожных людей: важные советы от ГСЧС
Как справиться с тревогой во время военного положения (GettyImages)
В Украине продолжается второй день сопротивления российской агрессии. Поэтому Главное управление ГСЧС Украины рассказало, как успокоить тревожного человека.
Об этом говорится на странице учреждения в Facebook.
В сложное время нужно доброжелательно относиться к тем, кто испытывает большую тревогу чем мы.
В частности, для этого достаточно просто искренне говорить о том, что чувствуете, провести время вместе и не обесценивать чувства других.
- Не пытайтесь избежать разговоров. Скажите человеку, что вам не все равно;
- Не исчезайте и не избегайте общения. Напоминайте человеку, что вы рядом;
- Не обесценивайте и не стесняйтесь за чувство тревоги. Попробуйте отвлечь и выслушать;
- Не замалчивайте свои эмоции. Нужно говорить то, что думаете.
Добавим, что главное - это говорить со своими близкими.
Как поддержать тревожного человека (facebook.com/MNSDNE)
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