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Как поддержать тревожных людей: важные советы от ГСЧС

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Пятница 25 февраля 2022 18:31
Как поддержать тревожных людей: важные советы от ГСЧС Как справиться с тревогой во время военного положения (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине продолжается второй день сопротивления российской агрессии. Поэтому Главное управление ГСЧС Украины рассказало, как успокоить тревожного человека.

Об этом говорится на странице учреждения в Facebook.

В сложное время нужно доброжелательно относиться к тем, кто испытывает большую тревогу чем мы.

В частности, для этого достаточно просто искренне говорить о том, что чувствуете, провести время вместе и не обесценивать чувства других.

  • Не пытайтесь избежать разговоров. Скажите человеку, что вам не все равно;
  • Не исчезайте и не избегайте общения. Напоминайте человеку, что вы рядом;
  • Не обесценивайте и не стесняйтесь за чувство тревоги. Попробуйте отвлечь и выслушать;
  • Не замалчивайте свои эмоции. Нужно говорить то, что думаете.

Добавим, что главное - это говорить со своими близкими.

Как поддержать тревожных людей: важные советы от ГСЧС

Как поддержать тревожных людей: важные советы от ГСЧСКак поддержать тревожных людей: важные советы от ГСЧСКак поддержать тревожных людей: важные советы от ГСЧСКак поддержать тревожных людей: важные советы от ГСЧСКак поддержать тревожного человека (facebook.com/MNSDNE)

Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, как распознать различное оружие.

Также мы писали, как работают магазины и банки во время военного положения.

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