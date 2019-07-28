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У Влада Ямы трагедия в семье: что произошло

STYLERПерсоны    28.07.2019 - 15:47
У Влада Ямы трагедия в семье: что произошло
Влад Яма переживает трагическую смерть - что произошло (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад Яма рассказал о своих переживаниях с поклонниками

Влад Яма, известный хореограф и многократный победитель всеукраинских танцевальных конкурсов, рассказал о том, что переживает трагическую смерть своей бабушки. Танцор опубликовал фотографию своей бабушки в социальной сети Instagram и написал несколько теплых слов о ней.

"Бабуля... Всегда буду вспоминать только с улыбкой!..." – написал Влад Яма в подписи к снимку.

У Влада Ямы трагедия в семье: что произошло

Влад Яма переживает трагическую смерть – что произошло (фото: instagram.com/vladyama_official)

Фанаты хореографа в комментариях оказывают посильную поддержку артисту:

  • Влад, мои соболезнования... Я знаю что это такое(((( Держись.
  • Мои соболезнования... Очень хорошо ее помню... невероятно светлый человек...
  • Мои соболезнования.
  • Соболезнуем(((
  • Очень жаль. Пусть земля будет пухом.
  • Очень похож!
  • Соболезную. Бабушка - это очень дорогой человек, вечная память.

У Влада Ямы трагедия в семье: что произошло

У Влада Ямы трагедия в семье: что произошло

У Влада Ямы трагедия в семье: что произошло

Влад Яма переживает трагическую смерть – что произошло (скриншоты: instagram.com/vladyama_official)

27 июля Влад Яма отдыхал с семьей на море, о чем свидетельствуют истории в его профиле. После того, как танцор узнал трагическую новость, он ночью отправился на похороны.

Напомним, что ранее Влад Яма поразил неожиданным перевоплощением.

До этого Влад Яма умилил велопрогулкой с сыном по Межигорью.

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