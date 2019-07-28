У Влада Ямы трагедия в семье: что произошло

Влад Яма переживает трагическую смерть - что произошло (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад Яма рассказал о своих переживаниях с поклонниками

Влад Яма, известный хореограф и многократный победитель всеукраинских танцевальных конкурсов, рассказал о том, что переживает трагическую смерть своей бабушки. Танцор опубликовал фотографию своей бабушки в социальной сети Instagram и написал несколько теплых слов о ней.

"Бабуля... Всегда буду вспоминать только с улыбкой!..." – написал Влад Яма в подписи к снимку.

Влад Яма переживает трагическую смерть – что произошло (фото: instagram.com/vladyama_official)

Фанаты хореографа в комментариях оказывают посильную поддержку артисту:

Влад, мои соболезнования... Я знаю что это такое(((( Держись.

Мои соболезнования... Очень хорошо ее помню... невероятно светлый человек...

Мои соболезнования.

Соболезнуем(((

Очень жаль. Пусть земля будет пухом.

Очень похож!

Соболезную. Бабушка - это очень дорогой человек, вечная память.

Влад Яма переживает трагическую смерть – что произошло (скриншоты: instagram.com/vladyama_official)

27 июля Влад Яма отдыхал с семьей на море, о чем свидетельствуют истории в его профиле. После того, как танцор узнал трагическую новость, он ночью отправился на похороны.

Напомним, что ранее Влад Яма поразил неожиданным перевоплощением.

До этого Влад Яма умилил велопрогулкой с сыном по Межигорью.