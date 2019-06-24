"Больше чем у Шварца": Влад Яма впечатлил нехилой мускулатурой (видео)

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад Яма показал свои "стальные" руки

Влад Яма время от времени любит "зажечь" своих поклонников мотивирующими видео из зала. Известный украинский хореограф, один из тренеров шоу "Ліга сміху" записывает видое-фрагменты своих тренировок. Не стал исключением и один из недавних походов в зал. Яма показал, как качает мышцы рук.

Так, Влад Яма показал, как тренирует бицепсы, действительно напрягаясь в зале.

"Межсезонье. #бицепс #рукибазуки", - как всегда, лаконично и с юмором подписал видео хореограф, а с недавнего времени и актер. Отметим, что на данный момент Яма активно гастролирует по Украине со спектаклем "для взрослых" – "Ladies Night". Среди актеров собрался "звездный состав": Анатолий Анатолич, Арсен Мирзоян, Антон Лирник, Александр Педан и дргуие.

Видео: instagram.com/vladyama_official

Подписчики Влада также поспешили оставить свои отзывы под его новым видео:

"Класс... Молодец!!!"

"Влад, держись!)"

"Банка то шо нада"

"Влад, отличная мускулатура, только больше не надо, остальное тож ничего)"

"Вау! Какие булки)"

"Банки больше чем у Шварца"

"Ой, Влад, смотри девки украдут еще"

"Влад, БАНКИ уже 3-х литровые накачал, ну куда дальше!"

"Начало вокальной карьеры": Влад Яма поразил сеть видео с Натальей Могилевской

Скриншот комментариев: instagram.com/vladyama_official

Спортивный Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Напомним, ранее Влад Яма перевоплотился в прекрасного принца. Хореограф повеселил сеть эффектным нарядом в голубых тонах.

Также до этого Влад Яма с женой оторвались на концерте Тины Кароль в Турции. Хореограф с супругой отдохнули в солнечном Бодруме, откуда не только фото, но и видео показали.