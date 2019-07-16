Йог с длинными волосами: Влад Яма поразил неожиданным перевоплощением

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф похвастался новым достижением

Известный украинский танцовщик и хореограф Влад Яма в последнее время стал чаще делиться с поклонниками моментами из своей жизни и показывать в Instagram яркие кадры из семейной и профессиональной областей. Своим крайним снимком артист весьма удивил фанатов, ведь на нем он предстал в очень неожиданном образе.

На фото Влад запечатлен в ярком восточном костюме, при этом он стоит в позе из йоги, уперев согнутую ногу в другую и молитвенно сложив руки. Однако больше всего поражает прическа хореографа - вместо привычной всем лысины он щеголяет длинными русыми волосами до плеч. Конечно же, это парик, но выглядит весьма убедительно!

Как оказалось, в таком образе Яма снимался в кино. О своем новом достижении он рассказал в подписи к фотографии, признавшись, что это была его мечта.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

"Йог, дуже приємно, Дуже приємно, Йог!... Так, я зробив ЦЕ!.. Знявся у повнометражному кіно. Ще одна мрія збулась... Романтична комедія "Пограбування по-українськи", прем‘єра 13 лютого 2020 року! Як вам образ?" - написал Влад.

Пораженные подписчики поспешили засыпать танцовщика восхищенными комментариями и отметили, что с нетерпением ждут выхода фильма с его участием.

Без волос лучше

Чем-то на Винника похож... опасно!

Образ прикольный! Обязательно пойду на премьеру, да ещё и на свой день рождения, супер!

О боги!!! эта шевелюра

Волосатый Влад Яма

Намасте

Влад, а Вам пасує волосся) дещо екстравагантне

Крутий і незвичний Влад Яма з волосами та ще і із довгими, це щось фантастичне

Хорошо, когда мечты сбываются! Это счастье!!! А образ шикарный!

О божечки, самый симпатичный йог!!

Незвичний образ для Вас

Гуру

Очень необычно, но вы довольно гармоничны!))

Божественно

Очень Вам идёт!

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Влад Яма умилил велопрогулкой с сыном по Межигорью. Мальчик родился в январе 2016 года, однако хореограф и его жена Лилиана пока что ни разу не показали публике его лицо.

Ранее Влад Яма впечатлил нехилой мускулатурой. Хореограф активно тренируется и постоянно делится с поклонниками спортивной мотивацией.

Также до этого Влад Яма с женой оторвались на концерте Тины Кароль в Турции. Хореограф с супругой отдохнули в солнечном Бодруме, откуда не только фото, но и видео показали.