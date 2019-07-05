"Хороший папа": Влад Яма умилил велопрогулкой с сыном по Межигорью

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Вся семья Ямы отправилась на активных отдых в Межигорье

Влад Яма крайне редко показывает фото с сыном Лионом. Напомним, что мальчик родился в январе 2016 года. Однако за все это время ни Влад, ни его жена еще ни разу не показали лицо мальчика – заботливый папа бережно оберегает сына от посторонних взглядов и навязчивости. Однако время от времени украинских хореограф все же делится с поклонниками яркими семейными моментами.

Так, на своей instagram-страничке Влад опубликовала фото с сыном, сделанное во время велопрогулки. При этом семья отправилась в популярный парк отдыха "Межигорье" под Киевом – бывшая президентская резиденция.

На фото видим хореографа. А на велосипеде в специальном кресле сидит маленький Лион. Конечно же, лицо мальчика вновь закрыто.

Влад Яма с сыном во время велопрогулки по Межигорью (фото: instagram.com/vladyama_official)

При этом Яма также оставил свой отзыв по поводу отдыха в популярном парке. Хореографу не все понравилось!

"Катнули в Межигорье! Как для дилетантов - лучше, чем на ВДНХ (хотя и велопрокат дороже). Воздух, вода, покрытие... Выставку ретро-автомобилей смотреть не стали, после запорожского "Фаэтона" скудновато (со входа видны в основном правительственные образцы разных лет, и всего 43 единицы). А вот к кинологам заехали. Собаки редкие, большие, яркие, и гид харизматичный, советую) Большой минус - вездесущие авто (на евробляхах), и даже тракторы с прицепами носятся по велодорожкам. Небезопасно", — подытожил Влад Яма.

Поклонники же хореографа отметили, что Влад – действительно хороший отец, так как предпочитает проводить свободное время с сыном.

"Влад, Вы сыночком на велике. Класс, хороший папа!"

"На велосипедах, похвально! За здоровый образ жизни, и всегда вместе со своей семьей! МОЛОДЦЫ!!!"

"Смотрю фото и вспомнил мультик "А покатай меня, большая черепаха"))"

Скриншот комментариев: instagram.com/vladyama_official

Вместе с Владом также была и его жена – Лилия Яма. Однако супругу Влад показывал лишь в видео у себя в разделе сториз.

Влад Яма с женой Лилией (фото: instagram.com/liliya_yama)

Напомним, ранее Влад Яма впечатлил нехилой мускулатурой. Хореограф активно тренируется и постоянно делится с поклонниками спортивной мотивацией.

Также до этого Влад Яма с женой оторвались на концерте Тины Кароль в Турции. Хореограф с супругой отдохнули в солнечном Бодруме, откуда не только фото, но и видео показали.