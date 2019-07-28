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У Влада Ями трагедія в сім'ї: що сталося

STYLERПерсони    28.07.2019 - 15:47
У Влада Ями трагедія в сім'ї: що сталося
Влад Яма переживає трагічну смерть - що сталося (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад Яма розповів про свої переживання з шанувальниками

Влад Яма, відомий хореограф і багаторазовий переможець всеукраїнських танцювальних конкурсів, розповів про те, що переживає трагічну смерть своєї бабусі. Танцюрист опублікував фотографію своєї бабусі в соціальній мережі Instagram і написав кілька теплих слів про неї.

"Бабуся... Завжди буду згадувати тільки з посмішкою!..." – написав Влад Яма в підписі до світлини.

У Влада Ями трагедія в сім'ї: що сталося

Влад Яма переживає трагічну смерть – що сталося (фото: instagram.com/vladyama_official)

Фанати хореографа в коментарях надають посильну підтримку артисту:

  • Влад, мої співчуття... Я знаю що це таке(((( Тримайся.
  • Мої співчуття... Дуже добре її пам'ятаю... неймовірно світла людина...
  • Мої співчуття.
  • Співчуваємо(((
  • Дуже шкода. Нехай земля буде пухом.
  • Дуже схожий!
  • Співчуваю. Бабуся - це дуже дорога людина, вічна пам'ять.

У Влада Ями трагедія в сім'ї: що сталося

У Влада Ями трагедія в сім'ї: що сталося

У Влада Ями трагедія в сім'ї: що сталося

Влад Яма переживає трагічну смерть – що сталося (скріншоти: instagram.com/vladyama_official)

27 липня Влад Яма відпочивав з сім'єю на море, про що свідчать історії в його профілі. Після того, як танцюрист дізнався про трагічну новину, він вночі вирушив на похорон.

Нагадаємо, що раніше Влад Яма вразив несподіваним перевтіленням.

До цього Влад Яма розчулив велопрогулкой з сином по Межигір'ю.

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