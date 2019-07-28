У Влада Ями трагедія в сім'ї: що сталося

Влад Яма розповів про свої переживання з шанувальниками
Влад Яма, відомий хореограф і багаторазовий переможець всеукраїнських танцювальних конкурсів, розповів про те, що переживає трагічну смерть своєї бабусі. Танцюрист опублікував фотографію своєї бабусі в соціальній мережі Instagram і написав кілька теплих слів про неї.
"Бабуся... Завжди буду згадувати тільки з посмішкою!..." – написав Влад Яма в підписі до світлини.
Влад Яма переживає трагічну смерть – що сталося (фото: instagram.com/vladyama_official)
Фанати хореографа в коментарях надають посильну підтримку артисту:
Влад Яма переживає трагічну смерть – що сталося (скріншоти: instagram.com/vladyama_official)
27 липня Влад Яма відпочивав з сім'єю на море, про що свідчать історії в його профілі. Після того, як танцюрист дізнався про трагічну новину, він вночі вирушив на похорон.
Нагадаємо, що раніше Влад Яма вразив несподіваним перевтіленням.
До цього Влад Яма розчулив велопрогулкой з сином по Межигір'ю.