Вкусный рецепт буйабеса - традиционного французского супа, от которого вы будете в восторге (видео)

Ингредиенты

Мидии 0,5 кг

Креветки 300 гр

Гребешки 2 шт

Розмарин по вкусу

Красный снапер 1 шт

Морской окунь 150 гр

Помидоры 6 шт

Лук 3 шт

Апельсин 1 шт

Перец красный 1 шт

Фенхель 1 шт

Морковь 1 шт

Чеснок 3 зубчика

Лимон 1 шт

Сельдерей 1 шт

Тыква 1 шт

Лук порей 1 шт

Приготовление

Сначала необходимо почистить рыбу и вырезать две части филе. При этом остатки рыбы выбрасывать не нужно, из нее надо варить бульон. Кроме того, к рыбе добавляются креветки, но не сами креветки, а панцири.

Туда также необходимо добавить лавровый лист, чабрец и розмарин. Потом необходимо додать черный перец, немного соли и залить все водой.

Пока готовиться бульон нужно нарезать овощи и обжарить их на сковородке. В это блюдо можно вместо тыквы добавить картошку, но Павленко предпочитает тыкву.

Далее рыбу необходимо нарезать кусочками и бросить к овощам на сковородку. После чего нужно добавить 100-200 гр. белого вина.

Более подробный процесс приготовления смотрите на видео.

Приготовление французского супа буйабес (видео: YouTube)