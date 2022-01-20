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Вкусный рецепт буйабеса - традиционного французского супа, от которого вы будете в восторге (видео)

Автор: Роман Мирончук

Если вы поклонник рыбы и морепродуктов, то этот рецепт вас точно заинтересует. Украинцам предложили приготовить буйабес - многокомпонентный рыбный суп, характерный для средиземноморского побережья Франции.

Андрей Павленко показал на YouTube-канале "КУС КУС", как приготовить вкусный традиционный французский суп буйабес..

Ингредиенты

  • Мидии 0,5 кг
  • Креветки 300 гр
  • Гребешки 2 шт
  • Розмарин по вкусу
  • Красный снапер 1 шт
  • Морской окунь 150 гр
  • Помидоры 6 шт
  • Лук 3 шт
  • Апельсин 1 шт
  • Перец красный 1 шт
  • Фенхель 1 шт
  • Морковь 1 шт
  • Чеснок 3 зубчика
  • Лимон 1 шт
  • Сельдерей 1 шт
  • Тыква 1 шт
  • Лук порей 1 шт

Приготовление

Сначала необходимо почистить рыбу и вырезать две части филе. При этом остатки рыбы выбрасывать не нужно, из нее надо варить бульон. Кроме того, к рыбе добавляются креветки, но не сами креветки, а панцири.

Туда также необходимо добавить лавровый лист, чабрец и розмарин. Потом необходимо додать черный перец, немного соли и залить все водой.

Пока готовиться бульон нужно нарезать овощи и обжарить их на сковородке. В это блюдо можно вместо тыквы добавить картошку, но Павленко предпочитает тыкву.

Далее рыбу необходимо нарезать кусочками и бросить к овощам на сковородку. После чего нужно добавить 100-200 гр. белого вина.

Более подробный процесс приготовления смотрите на видео.

Приготовление французского супа буйабес (видео: YouTube)

Напомним, украинское блюдо вошло в рейтинг самых лучших в мире.

Мы также писали о том, как приготовить леденцы из красного вина.

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