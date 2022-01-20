Вкусный рецепт буйабеса - традиционного французского супа, от которого вы будете в восторге (видео)

Если вы поклонник рыбы и морепродуктов, то этот рецепт вас точно заинтересует. Украинцам предложили приготовить буйабес - многокомпонентный рыбный суп, характерный для средиземноморского побережья Франции.
Андрей Павленко показал на YouTube-канале "КУС КУС", как приготовить вкусный традиционный французский суп буйабес..
Ингредиенты
Приготовление
Сначала необходимо почистить рыбу и вырезать две части филе. При этом остатки рыбы выбрасывать не нужно, из нее надо варить бульон. Кроме того, к рыбе добавляются креветки, но не сами креветки, а панцири.
Туда также необходимо добавить лавровый лист, чабрец и розмарин. Потом необходимо додать черный перец, немного соли и залить все водой.
Пока готовиться бульон нужно нарезать овощи и обжарить их на сковородке. В это блюдо можно вместо тыквы добавить картошку, но Павленко предпочитает тыкву.
Далее рыбу необходимо нарезать кусочками и бросить к овощам на сковородку. После чего нужно добавить 100-200 гр. белого вина.
Более подробный процесс приготовления смотрите на видео.
Приготовление французского супа буйабес (видео: YouTube)
Напомним, украинское блюдо вошло в рейтинг самых лучших в мире.
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