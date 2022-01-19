Украинское блюдо вошло в рейтинг самых лучших в мире

Украинский борщ попал в рейтинг лучших блюд мира. Первое блюдо вошло в тройку самых вкусных супов мира.

Автор книги "Суп", а также известный повар Джанет Кларксон отмечает, что суп – одно из древнейших и популярнейших блюд в мире. Таким блюдом наши предки утоляли голод, но также и лечились.

"Каждая культура имеет свой суп. У него очень древние корни. Когда-то давно люди варили в супе все – от черепаших панцирей до стеблей бамбука", – добавляет Джанет Кларксон.

Как выглядит весь рейтинг

Банга (Нигерия) Фо (Вьетнам) Борщ (Украина) Буйабес (Франция) Калду верде (Португалия) Чорба фрик (Алжир, Ливия и Тунис) Чупе-де-Камаронес (Перу) Гаспачо (Италия) Арахисовый суп (Западная Африка) Гамбо (США) Харира (Марокко) Харчо (Грузия) Ланчьжоуская лапша (Китай) Мохинга (Мьянма) Менюдо (Мексика) Мокека-де-Камарао (Бразилия) Сото аям (Индонезия) Том Ям (Таиланд) Тонкоцу рамен (Япония) Яйла (Турция)

Для справки

Борщ является неотъемлемой частью украинской гастрономической культуры, хотя разновидности борща встречаются и в польской, и в белорусской, и в литовской кухне.

По одной из версий, борщ был в первый раз приготовлен на местности Киевской Руси еще в XIV веке. Название супа образовалось с помощью корня "бор" и древнего "щ": первый обозначает "красный" и отражает цвет блюда, второй – наличие в рецепте капусты.