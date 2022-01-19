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Украинское блюдо вошло в рейтинг самых лучших в мире

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Среда 19 января 2022 10:14
Украинское блюдо вошло в рейтинг самых лучших в мире Фото: Борщ назван одним из лучших супов (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Украинский борщ попал в рейтинг лучших блюд мира. Первое блюдо вошло в тройку самых вкусных супов мира.

Топ опубликовало издание CNN.

Автор книги "Суп", а также известный повар Джанет Кларксон отмечает, что суп – одно из древнейших и популярнейших блюд в мире. Таким блюдом наши предки утоляли голод, но также и лечились.

"Каждая культура имеет свой суп. У него очень древние корни. Когда-то давно люди варили в супе все – от черепаших панцирей до стеблей бамбука", – добавляет Джанет Кларксон.

Как выглядит весь рейтинг

  1. Банга (Нигерия)
  2. Фо (Вьетнам)
  3. Борщ (Украина)
  4. Буйабес (Франция)
  5. Калду верде (Португалия)
  6. Чорба фрик (Алжир, Ливия и Тунис)
  7. Чупе-де-Камаронес (Перу)
  8. Гаспачо (Италия)
  9. Арахисовый суп (Западная Африка)
  10. Гамбо (США)
  11. Харира (Марокко)
  12. Харчо (Грузия)
  13. Ланчьжоуская лапша (Китай)
  14. Мохинга (Мьянма)
  15. Менюдо (Мексика)
  16. Мокека-де-Камарао (Бразилия)
  17. Сото аям (Индонезия)
  18. Том Ям (Таиланд)
  19. Тонкоцу рамен (Япония)
  20. Яйла (Турция)

Для справки

Борщ является неотъемлемой частью украинской гастрономической культуры, хотя разновидности борща встречаются и в польской, и в белорусской, и в литовской кухне.

По одной из версий, борщ был в первый раз приготовлен на местности Киевской Руси еще в XIV веке. Название супа образовалось с помощью корня "бор" и древнего "щ": первый обозначает "красный" и отражает цвет блюда, второй – наличие в рецепте капусты.

Напомним, что Макаревич усомнился в том, что борщ - украинское блюдо.

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