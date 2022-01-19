Украинское блюдо вошло в рейтинг самых лучших в мире
Украинский борщ попал в рейтинг лучших блюд мира. Первое блюдо вошло в тройку самых вкусных супов мира.
Топ опубликовало издание CNN.
Автор книги "Суп", а также известный повар Джанет Кларксон отмечает, что суп – одно из древнейших и популярнейших блюд в мире. Таким блюдом наши предки утоляли голод, но также и лечились.
"Каждая культура имеет свой суп. У него очень древние корни. Когда-то давно люди варили в супе все – от черепаших панцирей до стеблей бамбука", – добавляет Джанет Кларксон.
Как выглядит весь рейтинг
- Банга (Нигерия)
- Фо (Вьетнам)
- Борщ (Украина)
- Буйабес (Франция)
- Калду верде (Португалия)
- Чорба фрик (Алжир, Ливия и Тунис)
- Чупе-де-Камаронес (Перу)
- Гаспачо (Италия)
- Арахисовый суп (Западная Африка)
- Гамбо (США)
- Харира (Марокко)
- Харчо (Грузия)
- Ланчьжоуская лапша (Китай)
- Мохинга (Мьянма)
- Менюдо (Мексика)
- Мокека-де-Камарао (Бразилия)
- Сото аям (Индонезия)
- Том Ям (Таиланд)
- Тонкоцу рамен (Япония)
- Яйла (Турция)
Для справки
Борщ является неотъемлемой частью украинской гастрономической культуры, хотя разновидности борща встречаются и в польской, и в белорусской, и в литовской кухне.
По одной из версий, борщ был в первый раз приготовлен на местности Киевской Руси еще в XIV веке. Название супа образовалось с помощью корня "бор" и древнего "щ": первый обозначает "красный" и отражает цвет блюда, второй – наличие в рецепте капусты.
Напомним, что Макаревич усомнился в том, что борщ - украинское блюдо.